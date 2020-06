Ny Amnesty-rapport: Arbeidere på VM-stadion i Qatar har ikke fått lønn på et halvt år

De bygger arenaen hvor hele verdens fotballfest skal holdes, men har ikke fått utbetalt penger for jobben, ifølge Amnesty. Organisasjonen retter sterk kritikk mot både Qatar og fotballtoppene i Fifa.

Stadionet Al Bayt er et av praktanleggene som bygges før fotball-VM i 2022. Foto: Kai Pfaffenbach, Reuters

Migrantarbeidere på et VM-stadion i Qatar har jobbet i et halvt år uten å få betalt for jobben de gjør. Det hevder menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty i en ny rapport.

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) sjokkerte i 2010 med å tildele Qatar mesterskapet som skal spilles i 2022. Siden har rettighetene til de som bygger de store arenaene i det lille Gulf-landet, vært et tilbakevendende tema. Høye dødstall og kontrakter som gir arbeiderne svært få rettigheter og en vanskelig livssituasjon er noen av anklagene.

Drøye to år før avspark i første VM-kamp kommer det nok en melding med påstander om kritikkverdige forhold.

Ifølge Amnesty-rapporten venter rundt 100 arbeidere i firmaet Qatar Meta Coats fortsatt på lønn for jobben de gjorde i perioden frem til mars i år. Selskapet er en underleverandør til arbeidet på VM-arenaen Al Bayt i byen Al Khor, fem mil nord for hovedstaden Doha.

Den endelige prislappen på banen er oppgitt å bli rundt 7,7 milliarder kroner. Det er plass til 60.000 tilskuere på praktbygget.

Ifølge rapporten begynte lønnsutbetalingene å bli forsinket i starten av 2019, og situasjonen forverret seg utover året. Ifølge rapporten skal ingen av de 100 arbeiderne ha fått lønn mellom oktober 2019 og mars 2020. For noen stoppet lønnen allerede i august.

VM-arbeiderne sender penger til familiene i hjemlandet, og de har uttrykt bekymring for hvordan de hjemme klarer seg.

Dette er utgangen VM-spillerne har til gresset på Al Bayt stadion. Foto: Kai Pfaffenbach, Reuters

Klaget, uten at det hjalp

I januar i år skal arbeiderne ha leverte inn klage til komiteen som er opprettet for å ivareta arbeidernes rettigheter i landet, men likevel skal de fortsatt vente på lønnen. Komiteen er ett av tiltakene myndighetene har iverksatt for å imøtekomme internasjonale krav om bedre vilkår for arbeiderne.

Amnesty skriver at situasjonen blir forverret ved at oppholdstillatelsen til flere av arbeiderne har gått ut. De er imidlertid helt avhengige av at arbeidsgiveren gjør det som må til for å få den forlenget.

Fifa-president Gianni Infantino (t.v.) ser Mohamed Salah få prisen som klubb-VMs beste spiller i desember i fjor. Liverpool-spilleren fikk trofeet av Sjeik Joaan bin Hamad Al Thani, et sentralt medlem av kongefamilien i Qatar. Foto: Ibraheem al Omari, Reuters

En knusende dom etter ti år

– Vi finner med jevne mellomrom eksempler på at de såkalte gjestearbeiderne fortsatt behandles på en svært kritikkverdig måte i mange tilfeller, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty.

Myndighetene i landet har helt siden de ble tildelt mesterskapet, sagt at de skal rydde opp i spørsmålet. Et tiår senere, feller Egenæs en knusende dom over resultatet.

– Det finnes ingen reel politisk vilje i Qatar til å ordne opp, sier han.

Egenæs peker på det såkalte kafalasystemet, som gjør at arbeidstageren sitter igjen med svært på rettigheter.

– Det er ikke slaveri, men det er en svært ufin måte å organisere arbeidslivet på. Den ansatte må ha tillatelse for å slutte, mange må betale for å få jobben, og det er mange elementer som gjør at arbeiderne er fanget. De er bundet med hender og føtter, og har ikke lov å dra videre, sier han.

De fleste migrantarbeiderne kommer fra Sørøst-Asia og Afrika.

Arbeidere på Al Bayt stadion i april i fjor. Foto: Kamran Jebreili, TT Nyhetsbyrån

Kritiserer Fifa

Egenæs er også kritisk til innsatsen Fifa har gjort for å sørge for at arbeiderne på VM-arenaene ikke blir utnyttet eller jobber under uverdige forhold.

– Fifa har ikke oppfylt det ansvaret de har som overordnet oppdragsgiver for VM. De må i større grad følge opp løftene Qatar om å følge menneskerettighetene og innføre gode standarder for arbeidslivet, sier han.

Egenæs mener den siste rapporten viser at tiltakene som er satt i verk i for stor grad har vært kosmetiske.

– Det viser også at Fifas kontroll ikke er god nok.

Daværende Fifa-president Sepp Blatter avslører at det er Qatar som skal arrangere VM i 2022. Foto: Christian Hartmann, Reuters

Erkjenner manglende betaling

En talsperson for komiteen som planlegger infrastrukturen i forbindelse med VM, skriver i en e-post til Aftenposten at det er uakseptabelt at arbeidere på noen av deres VM-stadioner opplever problemer fordi bestemmelsene om deres rettigheter er brutt

Han skriver videre at de ble kjent med den manglende utbetalingen i juli i fjor, og at de raskt sikret at arbeiderne fikk utbetalt tre månedslønner de hadde krav på. Videre hevder komiteen at de gjorde en rekke tiltak for å få orden i saken, og at det aktuelle selskapet etterhvert ble fjernet fra oppdraget.

Talspersonen skriver at de nå har fått forsikringer om at arbeiderne raskt skal få utbetalt det de har krav på.

Aftenposten har sendt spørsmål om forholdene som kommer frem i rapporten til Qatar Meta Coats, men har ikke fått svar.

I et brev til Amnesty, som Aftenposten har sett, erkjenner selskapet at de har hatt økonomiske utfordringer, noe som har gjort at arbeiderne ikke har fått lønnen sin. Dette lover de å ordne opp i.

Samtidig avviser de at de hindrer arbeiderne fra å bytte arbeidsgiver eller dra fra Qatar. De sier at det er første gang i firmaets 18-årige historie at de ikke har kunnet gjøre opp for seg.

En talsperson for Fifa skriver i en e-post til Aftenposten at «Fifa deler bekymringen om hvilke følger de forsinkede lønnsutbetalingene har for arbeiderne i Qatar Meta Coats».

I e-posten heter det videre at Fifa umiddelbart tok kontakt med den allerede nevnte VM-komiteen da de ble kjent med problemstillingen. De er fornøyde med «arbeidet som Qatars myndigheter har gjort opp mot de nye eierne i Qatar Meta Coats de siste to ukene, noe som har ført til utbetalinger av deler av lønningene».

Talspersonen skriver videre at Fifa er helt uenige med Amnesty i at den aktuelle saken gir et rettferdig bilde av systemet de har fått på plass i Qatar for å beskytte arbeidernes rettigheter.

Al Bayt stadion i Qatar. Foto: Kai Pfaffenbach, Reuters

Ingen norsk boikott

Terje Svendsen, president i Norges Fotballforbund, har besøkt Qatar to ganger sammen med sine nordiske kolleger. Han mener den siste rapporten bekrefter det han selv har sett.

– Etter forrige besøk sa vi at selv om myndighetene i landet sier at mye er gjort, så er det fortsatt store utfordringer, sier Svendsen.

Han sier at de nordiske fotballederne fikk en redegjørelse om at myndighetene skulle kontrollere underleverandørene bedre.

– Men vi så at de ikke har utviklet systemer og organisering knyttet til arbeidernes rettigheter, slik vi har i Norden.

– Fifa og andre har sagt at de håper mesterskapet skal bidra til varige endringer i Qatar. Nå er det to år igjen, og det kommer fortsatt rapporter som dette?

– Vi håper at søkelyset som følger med VM skal føre til forbedringer, men vi har også uttrykt bekymring for hvordan situasjonen vil bli når VM er avsluttet. Det er definitivt en risiko knyttet til det som skjer når verdens øyne ikke lenger er rettet mot Qatar.

– Til tross for kritikkverdige forhold, har Norges Fotballforbund vært tydelige på at Norge vil delta i kvalifiseringen og prøve å komme seg til VM. Hvorfor?

– Vi tror ikke på boikott som virkemiddel. Vi skal fortsette, sammen med de nordiske landene, å følge opp de initiativene vi har tatt tidligere. Vi vil bidra til at forholdene i Qatar blir sett. Så fikk vi også en oppfordring fra arbeiderne der nede. De sa «ikke glem oss».