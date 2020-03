Sandnes Ulf henter stopper fra Start

Espen Hammer Berger, midtstopper fra Start, slutter seg til Sandnes Ulfs tropp mandag formiddag.

For mindre enn 20 minutter siden

Start-stopperen Espen Hammer Berger blir etter alt å dømme en del av Sandnes Ulf-troppen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Sandnes Ulf ønsker ikke å gi noen bekreftelse før alt er klart, men Aftenbladet vet at klubbene og spilleren har funnet en løsning.

Berger er sterkt ønsket av trener Steffen Landro. Stopperen fyller 26 år i mars og har masse erfaring, særlig fra 1.-divisjon der han har spilt tilsammen 90 kamper for Levanger og Start.

Han spilte også 19 kamper for sørlandsklubben i Eliteserien i 2018 da han ble hentet fra Levanger like etter at sesongen hadde begynt.

Berger fikk ikke være med Start til lagets pågående treningsleir i Spania.

Trener Joey Hardarson forklarer det med sportslige vurderinger, og at de bare hadde et visst antall plasser i troppen.

Sandnes Ulf venter i skrivende stund også på svar fra Markus Nakkim. Oslogutten var som kjent en viktig brikke som lånespiller da Viking rykket opp i 2018, men ble kalt tilbake til Vålerenga i forkant av 2019-sesongen.

Da Dag-Eilev Fagermo overtok som trener for Vålerenga for noen uker siden, ble Nakkim fristilt fra kontrakten. Sandnes Ulf kjemper blant annet med Mjøndalen om underskriften.