Før den niende etappen i Tour de France var det forventet at et brudd kom til å gå helt inn til mål i Brioude. Det var mange ryttere som prøvde tidlig å komme seg vekk fra hovedfeltet, og til slutt kom en gruppe på 15 mann seg løs.

En av dem var Edvald Boasson Hagen, som ifølge TV2, hadde mageproblemer før søndagens etappe. Odd Christian Eiking prøvde også å komme seg med i brudd, men klarte ikke å henge med da de 15 rytterne stakk.

Som ventet gikk bruddet helt inn til mål, men Boasson Hagen datt av da de sterkeste stakk fra. På et tidspunkt, da han fortsatt hang med, var nordmannen faktisk flere bettingselskapers favoritt til å vinne etappen.

– Det var ikke den Edvald som han kan være på sitt beste, dessverre, sa kommentator Christian Paasche under TV2s sending.

Boasson Hagen kom til slutt i mål syv minutter og 24 sekunder etter vinner Daryl Impey.

– Merket tidlig at jeg ikke var sterk nok

Etter målgang sa Boasson Hagen at han ikke følte seg syk under etappen, men at kroppen likevel ikke var sterk nok til å henge med.

– Det er ikke den følelsen jeg ville ha etter å ha vært i brudd. Det var en tøff dag i går, så jeg var ikke helt sikker på hvordan det skulle gå i dag, sa nordmannen til TV 2 rett etter målgang i Brioude.

– Jeg prøvde så lenge jeg var der, men hadde ikke farten da de andre stakk. Det er ikke noe å tenke på videre, sånn er det, sa Boasson Hagen, før han gikk rett videre til dopingkontroll.

GONZALO FUENTES / Reuters / NTB scanpix

Tok sin første etappeseier

Til slutt var det sørafrikanske Daryl Impey og belgiske Tiesj Benoot som kom sammen på oppløpet og kjempet om seieren. Der var førstnevnte overlegen i spurten, og tok dermed sin første etappeseier i Tour de France.

– Det er fortjent. Han har vært i en del brudd opp gjennom årene uten å ha vunnet, sa Christian Paasche.

Det er syvende gang Daryl Impey sykler Tour de France.

Jan Tratnik vant spurten i gruppen som kom i mål noen sekunder etter Impey og Benoot.

Odd Christian Eiking og Alexander Kristoff kom inn 16 minutter og 25 sekunder etter Impey, sammen med resten av hovedfeltet.

Det ble ingen endringer i trøyene etter søndagens etappe.