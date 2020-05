Toppfotballen får spille kamper igjen fra juni: Slik er endringene for idretten

Regjeringen åpner for kamper for toppfotballen og trening for breddeidretten.

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Det blir eliteseriefotball fra midten av juni. Foto: Carina Johansen

NTB

Seriekamper for toppfotball starter opp fra 16. juni, bekreftet regjeringen på en pressekonferanse torsdag, etter at flere medier hadde meldt det tidligere. Tillatelsen gjelder da både Eliteserien og 1. divisjon for menn og Toppserien for kvinner, men trolig er det bare Eliteserien som starter så tidlig. Trening og kamper må gjennomføres med en smittevernregime som idretten selv har tatt initiativ til (les mer om det lenger nede i saken), og det betyr kamper uten publikum.

Kulturminister Abid Raja opplyste på en pressekonferanse torsdag om en rekke endringer for idretten framover.

Kontakt i organisert trening i toppfotball kan begynne nå. I en periode har fotballspillerne trent under de generelle smittevernreglene.

Det blir altså seriespill fra 16. juni.

For breddeidretten gjelder følgende om trening: Inntil 20 personer kan trene sammen med 1 meters avstand.

Barne- og ungdomsidretten kan starte opp igjen. En egen veileder for dette kommer på mandag. – Det blir ikke likt for alle idretter, sa Raja.

Idrettshallene åpner igjen, men det blir ikke mulig å bruke garderobene.

Treningssentre åpner fra 15. juni.

Det blir igjen tillatt med organisering svømming og skolesvømming fra 1. juni. Fra 15. juni er det planlagt en generell åpning av svømmehallene.

Det meste åpner 15. juni

Statsminister Erna Solberg sa på pressekonferansen torsdag at regjeringen vil åpne «det meste av det som har vært stengt» innen 15. juni, men med forbehold.

– Det er kun hvis vi klarer å ha kontroll på smitten. Vi kan ikke ta oss større friheter enn smittevernsreglene forteller, det vil si at vi fortsatt må holde avstand, sa Solberg.

Fra 5. juni blir det åpning for arrangementer for opp mot 200 personer.

Dermed får NFF oppfylt sine ønsker om oppstart av toppfotballen.

Oppmykning for breddeidrett

Norges idrettsforbund (Nif) og Norges Fotballforbund (NFF) har i lengre tid presset på for å få i gang elitefotballen. Begrunnelsen har vært at aktivitet og inntekter fra elitefotballen er en forutsetning for at også breddeidretten skal ha levelige kår.

Ifølge VG blir det også en oppmykning for breddeidretten, blant annet når det gjelder åpning av idrettshaller.

– Hvis det mediene skriver er riktig, er det i så fall svært gledelig. I så fall er det i tråd med våre ønsker, men vi må avvente og se hva som kommer fram på pressekonferansen i kveld, sier kommunikasjonsansvarlig Finn Aagaard i Norges idrettsforbund.

– Vi håper på en gjenåpning av norsk idrett, både for topp og bredde, i tråd med planene som er lagt fram, legger han til.

Hege Jørgensen i Toppfotball kvinner. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Ikke kamper i Toppserien

Nif og NFF har utarbeidet det de kaller en protokoll for gjennomføring av trening og kamper som tar hensyn til smittevernreglene som gjelder. Protokollen er av helsemyndighetene vurdert som smittevernfaglig forsvarlig.

I protokollen er det blant annet lagt opp til at kampene inntil videre skal spilles uten tilskuere, og at det tillates at maks 200 personer får tilgang til kamparenaen. I tillegg blir spillerne gjenstand for smittesjekk, og de må komme ferdig skiftet til stadion, helst i eget kjøretøy.

Norges Fotballforbund har vært tydelig på at en eventuell tillatelse til å starte opp trenings- og kampaktivitet også skal omfatte Toppserien for kvinner. Likevel tyder alt på at kvinnene likevel må vente.

– Det har vært klart en stund at Toppserien ikke kan innfri kravene i smittevernregimet, sier Hege Jørgensen, leder av Toppfotball kvinner.

– Vi har hatt flere møter med klubbene der vi har gått gjennom hvilke krav som foreligger. Det er mer utfordrende for noen klubber enn andre, men alle klubbene må stå samlet. NFFs retningslinjer er krevende, og ikke alle våre klubber er i dag i stand til å etterleve disse, sier hun.

Håper på seriespill i løpet av juli

Toppserien stiller seg bak en avgjørelse om at Eliteserien får starte først.

– Vi trenger tid til å forberede oss før vi kan starte opp. Vi er optimistiske, men det er en jobb som må gjøres, sier Jørgensen.

Ifølge henne jobber eller studerer mange av kvinnefotballens toppspillere, og de vil dermed komme inn under karantenebestemmelser. Det er også vanskelig å innfri de medisinske kravene som er satt, så det må på plass en kompensasjonsordning.

– Vi ønsket å starte samtidig, men det er krevende, sier Jørgensen

Hun håper på serieoppstart for kvinnefotballen i løpet av juli.

1. divisjon for menn vil, som Toppserien for kvinner, trolig starte opp noen uker etter Eliteserien.

Eliteseriesesongen skulle ha startet første uken i april, og kommende helg skulle 7. serierunde vært spilt. Til tross for at koronasituasjonen har ført til en betydelig utsettelse, er det NFFs mål å gjennomføre sesongen i de viktigste ligaene innen utgangen av 2020.

(100 % Sport/NTB)