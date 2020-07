Seieren glapp for Avaldsnes på overtid

Avaldsnes var på vei mot seier, men måtte nøye seg med 2-2 mot Kolbotn i Toppserien fredag.

Fem minutter før sidebytte tok Avaldsnes ledelsen ved Hanna Dahl. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 1-0 til Avaldsnes. Noen minutter ut i andre omgang utlignet Marit Bratberg Lund for Kolbotn. Dahl ga Avaldsnes ledelsen igjen fire minutter før slutt, men fem minutter på overtid scoret Eline Hegg for Kolbotn. Kolbotns Eline Hegg, Noor Eckhoff og Kristin Holmen fikk gult kort. Etter fredagens runde har Kolbotn to poeng og Avaldsnes ett poeng. Kampen på Sofiemyr stadion ble ledet av Veronika Fjeldvær. Avaldsnes møter Arna-Bjørnar 18. juli, og Kolbotn spiller neste kamp mot Trondheims-Ørn dagen etter.