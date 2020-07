«Rosenborg best i et par viktige glimt»

KOMMENTAR: Fotballens elendighet, slik Strømsgodset må ha følt den: Det er ikke nok å være best, hvis de andre er bedre i et par viktige sekunder av kampen, skriver Ola Bernhus.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Bernhus mener Godset imponerte borte mot RBK. Foto: Ole Martin Wold, NTB Scanpix

Ola Bernhus Kommentator, Aftenposten

Rosenborg - Strømsgodset 3-0

Det er lenge siden Rosenborg på Lerkendal var virkelig tung motstander.

Det virker likevel alltid litt snålt å se på når Strømsgodset, visstnok en av nedrykkskandidatene, drev Rosenborg foran seg i jakten på tre poeng. Men det skjedde.

Ikke fordi Rosenborg manglet motivasjon eller virket dårlig forberedt. Det var helst det at gjestene fra Drammen hadde enda mer av det Rosenborg bare hadde en del av.

Da snakker vi om selvtillit, seiersvilje, evnen til å strekke foten noen centimetere ekstra i hver duell. I perioder var Strømsgodset bortimot imponerende.

LES MER OM KAMPEN: Da Rosenborg-profilen entret banen, rant målene inn

Kommentator Ola Bernhus. Foto: Dons Signe / Rekaa Tone

Litt jevnt likevel

Den som valgte noe annet denne lørdagskvelden enn å se norsk klubbfotball, tror nå kanskje at Rosenborg ble utspilt. Det er feil.

Gjennom en intens førsteomgang var sjansene, når vi teller opp, ganske likt fordelt. Men det var Strømsgodset som styrte tempoet, som plasserte spillet oftere på Rosenborg banehalvdel enn Rosenborg klarte å gjøre det motsatte.

Se høydepunkter fra kampen i videovinduet under:

Rosenborg måtte streve, mye av plikt, mens det så ut som om Godset i større grad kunne sette inn et overskuddsgir. Godset bestemte.

Det gikk en halv time før Rosenborg klarte å legge trykk på Strømsgodset i mer enn et par trekk, og frem til da hadde Strømsgodset hatt den største muligheten da Lars Jørgen Salvesen presset André Hansen (senere skiftet ut på grunn av strekk) til å utføre en god redning.

Rosenborg slapp unna baklengs før pause og var sikkert lettet.

LEST DENNE? Dette var grunnen til at Helland startet på benken

Noe måtte gjøres

Det var ikke vanskelig å skjønne for noen av dem at det måtte mer til. Kristoffer Zachariassen hadde vist den løpsviljen og fantasien som alle hadde trengt, men til da hadde manglet.

Trener Trond Henriksen ga dem et kvarter. Så ble to mer kreative spillere satt inn, Emil Ceide og Pål André Helland. Strømsgodset virket likevel farligst.

Men det hjelper ikke å ha vært best i en time når motstanderen er best i de to-tre skundene da det skjer avgjørende ting. Innlegg fra Ceide med i forspillet, Gjermund Åsen, Helland lukket øynene og satte hodet til, Strømsgodset markerte dårlig og Rosenborg ledet likevel. Uten å ha skapt noe mer enn dette.

Helland sikret RBK-jubel. Foto: Ole Martin Wold

Men det lå an til flere mål, for den andre innbytteren, Emil Ceide, var mer skapende enn noen andre på banen. Det kunne komme mer derfra.

Selvtillit og tekniske ferdigheter er alltid nyttig – og ofte avgjørende.

Rosenborg løftet spillet og fikk nytte av en Helland-corner, der Zachariassen misset mottaket, men la til rette for seg selv og lagde 2-0 med under et kvarter igjen. Det var avgjort.

Et Helland-frispark ble headet videre av Torgeir Børven til 3-0, bare for pyntens skyld. Strømsgodset følte seg nok snytt.

Det var ikke stort Rosenborg fikk til av spill i denne kampen. Strømsgodset hadde mer. Men så var det disse detaljene da.