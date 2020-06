Sjakk-Carlsen er best i verden av over sju millioner i Fantasy-spill

Sjakkgeniet Magnus Carlsen ligger for øyeblikket helt øverst blant over 7,5 millioner spillere i det virtuelle managerspillet Fantasy Premier League.

Magnus Carlsen er for øyeblikket verdens beste i fotballspillet Fantasy Premier League. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Nordmannen har for lengst vakt internasjonal oppsikt med solide plasseringer det verdenskjente fotballspillet, og nå topper han altså tabellen med sitt lag «MCT 50% mgfl.bass».

Carlsen kommenterer selv 1.-plassen på følgende måte via sin Twitter-konto :

– Det er forbannet hardt arbeid å holde denne bioen oppdatert.

I den pågående Fantasy-runden har Carlsens lag samlet 88 poeng, og sjakkeneren topper med 2063 poeng i sammendraget.

Det skal sies at det er teoretisk mulighet for at han kan bli vippet ned fra 1.-plassen i løpet av torsdagens Premier League-kamper. Men Carlsen er ikke i tvil om at han skal gå for seieren.

– Jeg er «superhypa» for resten av sesongen. Jeg skal vinne hele greia. Og jeg kommer nok til å de sjansene som må til for å ha muligheten til det, sa han i et intervju med Unibet foran runden.

