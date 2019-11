ØIF Arendal med sterkt comeback - sikret poeng i toppkampen

ØIF ARENDAL - ELVERUM 31–31

Resultatet gjør at Elverum blir liggende på 2.-plassen i den svært jevne ligaen, mens ØIF Arendal er poenget bak på 5.-plass.

Avslutningen på kampen ble av det ekstremt spennende slaget. Halvveis i annen omgang ledet Elverum 25-18, men vertene nektet å gi seg.

Venstreback Martin Lindell scoret fire mål på rad da ØIF slo tilbake og utlignet til 25-25. Han ble også vertenes toppscorer med ti fulltreffere.

Helt på tampen gjorde begge keeperne, ØIFs André Kristensen og Elverums Thorsten Fries, nøkkelredninger som sørget for at det endte 31-31. Tidligere Elverum-spiller André Lindboe var frustrert etter å ha brent ØIFs siste sjanse helt på tampen.

– Det er jo bittert at man ikke setter den. Jeg hadde en klar formening om hvordan jeg ville skyte, og jeg synes jeg velger riktig skudd, men det er dårlig utført, sa han til TV 2.

Dobbeltkollaps

Han kunne samtidig være lettet over at Elverum kollapset etter en fantastisk åpning på annen omgang. ØIF ledet 14-13 halvveis, men det var stor forskjell på lagene som entret banen etter pause.

Etter at hjemmelaget hadde økt til 15-13, kom det fem strake scoringer fra Elverum. Deretter reduserte André Lindboe for ØIF, før Elverum igjen scoret fem mål på rad og ledet 23-16.

Den ledelsen skulle altså glippe, og selv om ØIF Arendal aldri ledet, klarte Elverum heller ikke å avgjøre. Gjestene hadde tomålsledelse to ganger mot slutten.

Litt typisk for kampen var det at Lindell og Elverum-kaptein Sigvaldi Gudjónsson scoret de siste målene. De to spillerne scoret ti ganger hver og var nøkkelspillere i kampen.

– Jeg er overhodet ikke tilfreds. Vi leder med sju mål i annen omgang, og vi roter det selv bort med tekniske feil, sa Gudjónsson til TV 2.

– Man er aldri fornøyd med å dele poeng med Elverum, fulgte Lindell opp.

Tett i toppen

Kolstad topper ligaen med 15 poeng, ett mer enn Elverum, men sistnevnte har én kamp til gode på overraskelseslaget fra Trøndelag. Det har også serietreer Drammen, som står med 13 poeng etter onsdagens bortekamp mot bunnlaget Follo.

Den endte 22-22 etter at Drammen hadde ledet nesten hele annen omgang. Espen Lie Hansen misbrukte et skuddforsøk for gjestene fem sekunder før slutt, og dermed endte kampen uavgjort.

Bækkelaget på 4.-plass har 13 poeng, mens ØIF Arendal har samme poengsum på 5.-plassen.

I onsdagens tredje eliteseriekamp skaffet Halden seg litt pusterom til nedrykksstriden med solide 37-21 over Fold-St. Hallvard. Halden har åtte poeng og ligger på 7.-plass, mens Fold-St. Hallvard ligger hjelpeløst til på bunnen av tabellen med kun to poeng.