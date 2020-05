Bryne og EIK får starte med dobbel serie, 3. divisjon spilles som enkel serie

Bryne FK og EIK kan trene fra 8. juni og spiller dobbel serie fra 4. juli. 3. divisjon herrer og 2. divisjon kvinner spilles som enkel serie. Oppstart forutsetter grønt lys fra myndighetne.

NFF håper at 2. divisjon kan starte 4. juli. Her fra en kamp mellom rivalene Egersund og Bryne i fjor. Foto: Carina Johansen

Forbundsstyret behandlet torsdag en samlet sak rundt justeringer i turneringsformatet for 2020 som en konsekvens av pandemien, skriver Norges Fotballforbund (NFF). Justeringene er drøftet og forankret med breddeutvalget, konkurranseutvalget og lovkomiteen.

I vedtaket fikk generalsekretæren fullmakt til å fatte de nødvendige beslutninger innenfor de opptrukne rammer.

Spillerne i 2. divisjon for herrer kan begynne å trene normalt igjen fra 8. juni, forutsatt tommel opp fra Abid Raja og co. Da vil det bli oppstart og dobbel serie fra 4. juli.

– Dersom turneringen ikke kan starte 4. juli, men senere og fram til 2. august, vil det bli gjennomført med en enkel serie og et enkelt sluttspill. Dette ved at de to avdelinger etter spilt enkel serie deles i to grupper med plassiffer 1–7 og plassiffer 8–14. Respektive grupper i avdelingene spiller deretter enkel serie om å bli seriemester samt for å unngå nedrykk, sier Rune Pedersen i NFFs konkurranseavdeling.

Grønt lys?

Forbundsstyret drøftet også plan for gjennomføring av 1. divisjon kvinner. Dersom turneringen kan starte innen 2. august vil det være rom for å gjennomføre vanlig seriespill.

Der ble det bestemt at 3. divisjon for herrer og 2. divisjon for kvinner skal gjennomføres som en enkelt serie.

Disse planene forutsetter grønt lys fra myndighetene, skriver NFF.

– Bakgrunnen for vedtakene er at antall spilldager til rådighet er sterkt redusert. Bruk av midtuke som spilledag i disse ligaene frarådes da de fleste av spillerne er i jobb eller studerer. Et annet moment er at mulighetene for å reise er vesentlig redusert, sier Rune Pedersen.

– Et samlet kretsapparat og divisjonsforeningen støtter beslutningen. Hjemme- og bortebane avgjøres ved loddtrekning.

Uvisshet i lavere divisjoner

Det er ennå ikke sikkert hva som skjer med breddefotballen lenger ned i divisjonene.