Mol og Sørum til finale etter høydramatisk kamp: – Var i alvorlig trøbbel

Mol og Sørum var i skikkelig trøbbel i semifinalen mot russiske Vjatsjeslav Krasilnikov og Oleg Stojanovskij, men viste hvorfor de er regnet som verdens beste sandvolleyballpar og kriget til seg finalebilletten i Warszawa.

De norske gutta vant 2-1 i sett (25-23, 19-21, 23-21).

– De fortsetter den fantastiske rekken sin med seire. De henter hjem nok en seier etter å ha vært i alvorlig trøbbel. De kommer tilbake med fantastisk spill, sa TV 2-kommentator Vegard Høidalen etter den dramatiske seieren.

– Klarer ikke å skjønne det

Mol og Sørum har nå spilt 23 kamper på rad uten å tape. På de kampene har de vunnet tre firestjernersturneringer på rad – nå er de kun én kamp unna sin fjerde strake.

– Det er først og fremst veldig varmt, vi har ikke spilt i slik temperatur enda i år, og det er fint å se at vi takler det bra. Jeg klarer ikke helt å skjønne hvor godt og stabilt vi gjør det for tiden. Det er helt uvanlig og spillere og trenere bare rister på hodet. Nå er vi bare veldig glade for å ha slått Russland, som er en av medaljefavorittene i VM, sier Anders Mol etter kampen.

Kan sette ny norsk rekord

Dersom de to herrene skulle vinne turneringen i den polske hovedstaden vil de gå forbi Kvalheim/Maaseide på antall seiere i verdensserien.

– For noen år siden trodde jeg helt ærlig at ingen norske lag skulle ta rekorden til meg og Bjørn på lang tid. Så dukker Mol og Sørum opp og spiller fletta av verdenseliten. Det er utrolig imponerende! Jeg er sikker på at de tar vår rekord og andres reorder de neste årene, sier Jan Kvalheim etter semifinaleseieren.

Slet lenge

Godt russisk spill og norske feil så ut til å stoppe Mol og Sørums forsøk på å forlenge sin rekord, som var på 21 kamper uten tap. Etter at russerne hadde tre matchballer i det tredje settet klarte den norske duoen å snu kampen og dra seieren i land.

Trøbbel

De norske gutta måtte kjempe hardt for finalebilletten, og kom tidlig i trøbbel i det første settet. Russerne ledet 10-5, men Mol og Sørum kjempet seg tilbake og var à jour på 14-14. Derfra og ut vekslet lagene på å lede med ett poeng, men det var til slutt den norske duoen som stakk av med settet og vant 25-23.

I andre sett gikk de norske verdensenerne rett opp i 5-1, men klarte ikke riste av seg sine russiske motstandere. Krasilnikov og Stojanovskij kom seg opp til 10-10 og etter en jevn avslutning på settet vant de russiske gutta 19-21.

Matchball på matchball

Dermed var det klart for et tredje og avgjørende sett, der de norske gutta på ny ble liggende bak etter en jevn start. Russerne gikk fra 5-5 til 11-8 og fikk etter hvert hele tre matchballer på stillingen 11-14.

Men da viste de den norske duoen styrke og kjempet seg til 14-14. Mol og Sørum reddet matchball på matchball. På stillingen 21-21 tok Mol og Sørum poeng og fikk sin andre matchball i kampen. Den tok de vare på.

Mol og Sørum vant siste settet 23-21 og er dermed klar for en ny finale, sin fjerde strake. De norske gutta har vunnet syv av de siste ni internasjonale turneringene de har spilt. Senere søndag kan det bli endres til åtte av ti.

Men da må de slå vinneren av de andre semifinalen mellom Evandro Goncalves Oliveira/Oscar Schmidt fra Brasil og russiske Konstantin Semenov/Ilya Leshukov.

Selvtillit

Turneringen i Warszawa er den siste før VM i Tyskland. Før turneringen sa de norske gutta til NTB at turneringen i Polen var viktig med tanke på VM som starter i slutten av måneden.

– Det er siste turnering før VM så det er greit å spille seg i form og få selvtilliten på plass når man skal inn i mesterskapet, sa Mol.

Det norske paret er ranket som nummer én i verden. VM i Hamburg varer fra 28. juni til 7. juli.

(©NTB)