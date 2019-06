Landslagsheltens utspill om kvinnefotballen møter motstand: – Han bremser utviklingen

Jahn Ivar «Mini» Jakobsen kaster en brannfakkel som en kommentar via Twitter etter at NISO-leder Joachim Walltin snakket varmt om lik lønn for kvinner og menn på årsmøtet tirsdag.

Til VG utdyper Jakobsen han hva han mener, at det ikke er kjønn han er opptatt av, men at det er herrene som skaper verdiene, at det er de som skaffer flest penger, tilskuere og størst interesse.

– Han er konservativ, sier Melissa Wiik, trener for Sandefjord Fotball kvinner, som spiller i 2. divisjon.

Hun har 63 landskamper og skal sitte i studio for NRK under kvinnenes fotball-VM, som begynner denne uken.

Wiik mener at Mini heller bør være en foregangsperson, som bidrar til at fotballen på kvinnesiden ikke sakker bakover, men henger med internasjonalt. Da er landslagsspillerne nødt til å bli satset på og få lønn slik at de kan gå «all in».

Hvorfor skal det være likelønn? Er jo et hav av forskjell på hvem som bringer inn pengene?😳 — Mini (@minilikeblid) June 4, 2019

Han blir en bremsekloss

– Jeg tror jeg forstår hva han mener, om at herrene har mer oppmerksomhet og kommersiell interesse. Men jeg hadde ønsket at han ville bidra til og fremmer at det skal være likestilling. Gutta på landslaget gjorde det på perfekt vis da de sa at vi blåser i lønn, det vil si ga deler av sin lønn for at kvinnene skulle få det samme. Kvinne fortjente ikke noe mindre.

– Er det er tilbakeslag når Jacobsen ytrer seg slik?

– Han henger ikke med i tiden og er med på å bremse utviklingen. Hvis man ikke gjør noe, blir differansen mellom kvinner og menn på landslaget for stor, sier Wiik.

Rause landslagsherrer

Det var i 2017 at de norske landslagsgutta og Fotballforbundet (NFF) skrev under på en historisk avtale. Herrene skulle avse en sum på nesten 600.000 kroner av sine markedsinntekter til kvinnelaget. NFF skulle også bidra til at potten ble økt. Akkurat dette har betydd mye, og er et signal som Wiik setter stor pris på.

Hun mener imidlertid i norsk idrett generelt må det være likestilling. Og noen ganger er det herrene som trenger hjelp. Hun tenker på håndball, der kvinnelandslaget lenge var i føringen.

– Det er ofte for lett å tenke at likestillingen skal gjelde en forbedring for kvinnene. Mennene skal selvsagt også være fortjent til å tjene det samme som kvinner i samme idrett. Her spiller de enkelte forbund en viktig rolle.

Verden er ikke rettferdig

Solveig Gulbrandsen, mangeårig landslagsspiller, er allerede på plass i VM der hun skal være ekspertkommentator for TV2.

– Mini kommer fra den kyniske markedsverdenen, der pengene rår. Vi er heldige som bor i et land som tidlig satset på kvinnene i fotball. Det har ikke vært inntektsbringende, men verden er ikke rettferdig. Det har den aldri vært for kvinnene heller, sier hun.

Gulbrandsen synes det var helt riktig av herrespillerne å dele godene, og hun tror at de gjorde det av en grunn. hun er sjeleglad for at Obos har gått inn fullt og helt og satset på kvinnene, og skulle ønske at flere sponsorer gjorde det.

Gulbrandsen er på ingen måte enig med Jakobsen. Hun tror også at fotballforbundet får glede av et sterkt kvinnelandslag.

– Og for å si det sånn, det er mange herrelag som blir subsidiert av bredden. Skulle tankegangen til Mini råde, kunne ikke kvinnene i hopp blitt satset på. I en rekke idretter er det i utgangspunktet store forskjeller.