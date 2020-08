«Dette Molde-laget er så bra at det blir dårlig»

Ola Brynhildsen (t.h.) og Ohi Omoijuanfo etter tapet mot Brann på Aker stadion. Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix

KOMMENTAR: «Det er mange grunner til at MFK ikke ligner på seg selv for tida. Den mest absurde er at klubben har for mange gode fotballspillere», skriver sportsleder Trond Hustad.