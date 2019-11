– Jeg forstår at dere journalister jakter på overskrifter. Men dette er faktisk elitefotball som vi holder på med, og da stilles det visse krav. Da er det bare for spillerne å fylle disse kravene. Gjør man ikke det, så passer man ikke inn i et landslag, sa Lagerbäck på tirsdagens pressekonferanse.

Der skulle han egentlig presentere og snakke om sin egen A-landslagstropp i forkant av kampene mot Færøyene og Malta, men først ville han vise sin fulle støtte til U21-landslagssjef, Leif Gunnar Smerud.

Det var forrige uke at de tre U21-landslagsspillerne, Rafik Zekhnini (21), Tobias Heintz (21) og Dennis Tørset Johnsen (21), ga uttrykk for at de var misfornøyde med Smeruds lederstil. De tre ønsker ikke å spille for U21-landslaget så lenge Smerud er trener. Noe av trioens kritikk mot Smerud har gått på at de føler seg uthengt av ham. De hevder også at nivået på treningsøktene er for dårlig.

Smerud har tidligere svart at spillerne over tid har hatt problemer med å etterleve de krav og forventninger som stilles landslagsspillere.

Støtter Smeruds beslutning

Lagerbäck fortsatte med å understreke hvor viktig U21-landslaget er for et norsk landslag.

– Det er det siste steget før de skal inn på et A-landslag, og da er det viktig med en U21-landslagssjef som stiller de kravene som trengs for at spillerne skal kunne ta steget opp. Jeg har full respekt for hva Leif har gjort, sa Lagerbäck.

– Jeg vet nok også litt mer rundt dette enn det dere (journalistene) gjør også, og jeg mener at dette ikke er noe som trenger å diskuteres engang. Jeg står 100 prosent bak Leif sin beslutning, fortsatte Lagerbäck.

Smerud selv fikk naturligvis også en rekke spørsmål om konflikten, og måtte svare på hvordan han stilte seg til anklagene om uthenging av spillere.

– Som jeg har sagt før, så stiller jeg krav. Og det gjør jeg også i plenum, når jeg føler det er rett. Men uthenging driver jeg ikke med, sa Smerud.

Han ville ikke gå i videre detalj om hvilke krav de tre spillerne ikke har klart å etterleve.

– Det er forventninger som stilles til alle landslagsspillere. Det handler om oppførsel og hvor man ligger listen. Så trenger jeg ikke å gå i detaljer om hva det handler om akkurat her.

Smerud ble utfordret på om det var noe i prosessen som kunne vært gjort annerledes fra hans side.

– Det er vanskelig å sitte her og si at man ikke skal ta selvkritikk på noe som helst. Men denne prosessen her har vært ganske lang og grundig, og det er synd at det ikke fungerer. Men sånn det er nå, så tenker jeg at den konklusjonen jeg har tatt har vært rett, sa U21-landslagssjefen.

– Disse spillerne har høye ambisjoner. De ønsker å nå de største ligaene i verden, de ønsker å spille mesterskap. Da kreves det å kalle en spade for en spade noen ganger.

Han kunne fortelle at han ikke hadde pratet med noen av de tre spillerne ennå.

– Det er kontakt mellom Lise Klavenes om å sette opp et møtet med de tre senere. Vi har tenkt til å ha en dialog, men foreløpig er ikke dette noe jeg har fokus nå. Nå er jeg opptatt av å spille de kampene som kommer, sa Smerud.