Molde åpnet Euorpa-eventyret med kalasseier

Molde - KR Reykjavik 7–1

Ledermålet kom allerede etter seks minutters spill, da Eikrem ble spilt fram av Fredrik Aursnes og serverte James. Keeper reddet hans første avslutning, men på returen scoret nigerianeren sikkert.

Så greide de islandske gjestene å tette igjen til det var spilt nesten en halv time, men da slo Molde til med to raske scoringer, begge etter hjørnespark fra Eikrem.

I det 29. minutt var Aursnes sist på ballen etter at Etzaz Hussain først nikket i tverrliggeren.

Åtte mål på fire kamper

To minutter senere ble Eikrem-serven stusset av Vegard Forren, og James befordret ballen videre i mål.

James fullførte sitt hattrick i det 41. minutt etter at Eikrem spilte Kristoffer Haraldseid fram på siden. Innlegget ble omsatt i 4-0 av den brennhete spissen med fem scoringer i de tre siste eliteseriekampene for serielederen. Nå er han oppe i åtte mål på de fire siste kampene.

Hva enn KR Reykjavik snakket om i pausen så fant de ikke løsningen på Moldes dødballstyrke. I det 63. minutt slo Eikrem sitt tredje målgivende hjørnespark i kampen. Ohi Omoijuanfo nikket ballen ned til Forren, som bredsidet den i mål.

Returkamp neste uke

Tre minutter senere satte Etzaz Hussain inn 6-0 på innlegg fra Eirik Hestad, det første målet Eikrem ikke hadde hatt en fot med i forspillet til.

Tobias Thomsen nikket inn et trøstemål for gjestene i det 71. minutt, men Ohi fikk siste ord for Molde da han satte inn 7-1 på overtid.

Molde kan reise til returkampen på Island med seks måls ledelse, og mye rart skal skje om det ikke er romsdalslaget som møter serbiske Cukaricki eller armenske Banants i neste runde i kvalifiseringen.

