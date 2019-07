Gjert Ingebrigtsen: – Jeg skreik så folk trodde det klikket for meg

– Dette er helt drøyt, to gutter fra Sandnes, to Ingebrigtsen på 3.30-tallet i et og samme stevne, og så forteller de meg at de har mer å gå på, sier en utrolig glødende Gjert Ingebrigtsen på telefon fra Lausanne til Aftenbladet like etter 1500 meteren.

– Jeg skreik så voldsomt under løpet at folk trodde det klikket for meg, tilføyer han.

– En herlig payday for guttene, mye inn på konto, det har de virkelig fortjent.

Nok en gang var det Timothy Cheruiyot fra Kenya som tuktet de to guttene med 3.28,77.

– Og neste fredag er det Monaco, kommer det kjapt fra trenerpappaen.

Det var der Filip satte sin pers på 3.30,01 i fjor, mens Jakob løp 3.31,18.

– Synd at Cheruiyot ikke kommer til Monaco, men vi kjører videre. Nå må denne trenerpappaen balansere treningen en uke til, så spørs det om de ikke presterer enda bedre.

– Det er bare å komme seg til Monaco, oppfordrer Gjert Ingebrigtsen.