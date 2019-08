Et nesten enstemmig Håndball-Norge vil endre oppsettet på omstridt talentserie. Håndballforbundet nekter: – Arroganse

Lerøyserien for de beste 18-åringene i Håndball-Norge er omdiskutert. Grunnen er at det gjennom sesongen blir svært høy belastning på de unge håndballspillerne. Serien spilles over flere helger med et tøft kampprogram.

Etter forrige sesong rapporterte klubbene til Håndballforbundet at belastningen var på bristepunktet. For de beste lagene ble det fem fulle kamper i løpet av tre dager i sluttspillhelgen. Forbundet lovet endring.

Til kommende sesong ble det lagt til to ekstra kamphelger, én vanlig runde og én kvalifiseringsrunde. Sluttspillet ble samtidig flyttet én måned frem i tid fra april til slutten av mai. Dette skulle spre belastningen over en lengre periode.

Sendte opprop

Slik føler imidlertid ikke deltagerklubbene det selv.

– Jeg føler ikke at det har noe som helst med belastning å gjøre at de flytter hele systemet. Det tror jeg bare er en unnskyldning, sier Haslum-trener Markus Svensson Selnak Rossavik.

Haslum-treneren representerer én av 31 klubber som har skrevet under et opprop til Håndballforbundet hvor det ble bedt om å endre oppsettet. De ble ikke hørt.

– Jeg synes det er ganske dumt. Serien er til for spillerne, lagene og klubbene, ikke forbundet, sier Rossavik.

Fakta: Disse klubbene signerte oppropet Bækkelaget Nærbø Haugaland Haslum Sverresborg Drøbak Frogn Sotra Nordstrand Viking Stavanger Sarpsborg Strindheim Ros Sandefjord Spjelkavik HK-72 Havørn Fjellhammer Lillestrøm Ski Viking TIF Arendal Kristiansand Vestli CSK Glassverket Nøtterøy Runar Namsos Alta Ørsta Melhus

Klubbene argumenterer i oppropet for at belastningen ikke blir mindre. I tillegg kommer det ekstra utgifter med én ekstra runde. Spillerne, som holder videregående skolealder, må også konsentrere seg om håndball i eksamenstiden. Den kommer kort tid etter russefeiringen er over for flesteparten av dem.

– Sesongen blir fryktelig lang for de unge spillerne. Det er det seneste sluttspillet noensinne. Før har det vært ferdig før 1. mai. Det kommer nå i en periode hvor 18-åringene fullfører videregående og har hatt russetid. Vanligvis har de hatt fri til å konsentrere seg om skolen. Nå må de ha håndball også, forklarer Rossavik.

– Det viktigste er at vi har gutter som skal ta eksamen. Spillerne ønsker selvfølgelig å prestere godt begge steder, og da blir dette en dårlig kombinasjon. For mange av guttene blir sesongen veldig lang, som vi tror ikke bidrar til at guttene blir med lengre, men i stedet at de blir lei håndball i ung alder, sier Nærbø-trener Karsten Horpestad.

Fakta: Lerøyserien Er for gutter- og jenter 18 år i håndball. 2019/20-utgaven av serien spilles med 24 lag i hver klasse. Lagene deles inn i to avdelinger med 12 lag. Seriespillet arrangeres over fem runder. De fire best plasserte lagene i hver avdeling etter fullført seriespill går videre til et nasjonalt sluttspill. Dette sluttspillet spilles med pulje- og finalespill og innebærer fire kamper per lag. Det er denne helgen som er flyttet fra april til mai.

– Trist

Anders Fältnes er sportslig leder i Sotra. Svensken med en solid trener-CV sier at det ikke er verdt å vinne Lerøyserien hvis det fører til at spillerne knekker sammen.

– Det er alltid det som er problemet med unge. De slites på fra flere hold. Det blir ufattelig viktig at klubbene tar et ansvar for individet, sier Fältnes.

Flere av klubbene vi har snakket med, føler at de ikke blir tatt seriøst av forbundet.

– Jeg synes det er trist. Det er ekstremt mange klubber som har gjort jobben og diskutert dette internt. Ordet arroganse kommer fort. Når bredden reagerer burde de legge mer arbeid i det, sier Carl Johan Pettersen, sportslig leder i Spjelkavik.

– Vi kommer ingen vei med forbundet. Sluttspillet blir ferdig så sent. Det burde være ferdig i april, sier Erlend Sagosen.

Han er sportslig leder i Charlottenlund og faren til håndballguttas store stjerne, Sander Sagosen.

Fakta: Jaget i ungdomsidretten I april skrev vi flere artikler om hvordan det å være idrettstalent – spesielt i håndball – og hvordan det kan få skadekonsekvenser. Christian Thue Bjørdal har tatt doktorgraden Talentutvikling i norsk håndball. Den viser at altfor mange unge, kvinnelige håndballspillere som er landslagsaktuelle, faller fra fordi de blir overbelastet. 74 spillere fra en landslagsårgang ble fulgt over en periode på fire år. Funnene: Studien viser at den norske spillerutviklingsmodellen skaper så mye trenings- og kampaktivitet på klubb, skole og landslag at det er en konstant stor risiko for å bli skadet. God spillerutvikling er mer avhengig av et godt samspill mellom klubb, skole og forbund enn hvor godt klubblaget ditt er, om du er landslagsspiller eller ikke eller om du går på idrettsgymnas.

Lise Åserud / NTB scanpix

– Tok det på alvor

Håndballforbundet skriver i sitt tilsvar, som vi har fått tilgang til, at oppropet ble behandlet av konkurranseteamet i NHF. Avslaget ble blant annet begrunnet med at datoene for serien hadde vært kjent lenge, og at en flytting ville gå på bekostning av annen aktivitet for andre aldersgrupper.

– De har en begrunnelse, men de kunne kanskje tatt forslaget til mer til etterretning, og gi det, kall det en «ydmyk» tilbakemelding, sier Kurt Eckholdt i ØIF Arendal.

Stig Quille er organisasjonssjef i Håndballforbundet og den som skrev under tilsvaret til klubbene. Han forsikrer om at forbundet tok oppropet på alvor.

– Vi gjorde en seriøs behandling. Når så mange har en sånn reaksjon, tok vi det på alvor. For oss handlet det om å se på generalterminplanen som er satt sammen av alle aktivitetene gjennom en sesong. Lerøyserien er ikke et enkeltarrangement, så alt henger sammen med alt. Vi gjorde en ordentlig behandling og landet på at konsekvensene av å flytte på det kan potensielt bli mer negative enn å la det stå, forklarer Quille.

Organisasjonssjefen sier at oppropet vil bli tatt frem igjen før neste sesong.

– Det innspillet er ikke lagt bort i en skuff. Det vil bli tatt hensyn til når vi skal evaluere sesongen. Da vil vi se på om vi skal gjøre det annerledes, sier Quille.