RBK fikk ingen hjelp – Ranheim tilbake i nedrykksstriden

RANHEIM – MOLDE 2–3

RANHEIM: Et Ranheim-lag som fikk et oppsving med tre poeng i Haugesund sist, maktet ikke å gi Rosenborg hjelp i gulljakten i Eliteserien. Molde gikk forbi Bodø/Glimt og er igjen serieleder etter tre poeng i Trondheim.

Solskinn og stekende varme var den perfekte rammen søndag kveld, og hjemmelaget må ha øynet håp om poeng da lagoppstillingen viste at Molde-trener Erling Moe hvilte noen av sine viktigste spillere fra start, blant dem midtbanedirigent Magnus Wolff Eikrem.

Det skulle imidlertid ikke gå veien for Svein Maalens mannskap. Et kontringssterkt og nådeløst Molde-mannskap straffet Ranheim knallhardt for små feil og vant 3–2.

Dermed er Ranheim tilbake i den dårlige trenden fra kampene mot Bodø/Glimt og Brann og må se nedover, heller enn oppover, på tabellen. Med 18 poeng på 18 kamper er nedrykkstrusselen fortsatt stor for fjorårets sensasjonslag i norsk fotball.

Kontringssterkt bortelag

Molde lå lavt i banen fra start av og satset på kontringer, og var dødelig effektive etter sju minutters spill. Mathis Bolly headet et innlegg ned til Leke James og fra kort hold hadde nigerianeren en enkel jobb med å heade ballen inn bak Even Barli.

Molde hadde god kontroll i en halv omgang før hjemmelaget maktet å sette et skikkelig preg på kampen. Ranheim begynte å vinne ballen oftere, og etter 27 minutter kom uttellingen. Olaus Skarsem tilrev seg ballen fra Molde-forsvaret på høyresiden og spilte til Michael Karlsen inne i feltet. Den høyreiste spissen vendte og skjøt, Molde-keeper Alex Craninx reddet forsøket, men på returen var Erik Tønne fremme og satte inn 1–1.

Straffet Ranheim hardt

Utligningen innledet en periode der Ranheim dominerte, men plutselig smalt igjen det i den andre enden. Det så svært enkelt ut for Molde da Martin Ellingsen satte inn 1–2 etter en kontring hvor Bolly igjen gjorde forarbeidet.

Det er uvisst hva trener Maalen sa til sine gutter i pausen, men det så ikke ut til å ha hjulpet Ranheim-spillerne særlig mye, for like etter pause var Leke James frempå igjen. Erling Knudtzon gjorde forarbeidet, James satte ballen vakkert i mål, og det sto 1–3 etter 48 minutters spill.

Moldes tredje mål tok litt av piffen ut av oppgjøret i noen minutter, men Ranheim var absolutt ikke ferdige. Svein Maalen tok ut superveteran Øyvind Storflor og fikk full uttelling da innbytter Ola Solbakken perfekt headet inn et innlegg fra Erik Tønne etter 70 minutters spill.

Ned Alley / NTB scanpix

Ranheim trykket på mot slutten av kampen, og både Tønne og Skarsem kom til halvfarlige skuddforsøk. Maalen spilte ut sine siste kort da Ivar Sollie Rønning og Torbjørn Heggem kom inn, mens Molde gjorde sitt beste for å drøye tiden ved alle bytter og dødballer.

Leke James fikk en ny stor sjanse på overtid, og det skulle holde helt inn for Molde, som tar tilbake ledelsen i Eliteserien før Bodø/Glimts bortekamp mot Sarpsborg mandag kveld.