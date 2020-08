Rutine slo ungt pågangsmot: Falla med nok en Blink-seier

Sprintveteranen Maiken Caspersen Falla (29) innfridde og vant rulleskisprinten under Blinkfestivalen i Sandnes.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Maiken Caspersen Falla avbildet under Lysebotn Opp torsdag. Dagen etter spurtet hun inn til nok en sprintseier i Sandnes. Foto: Carina Johansen, NTB scanpix

OL-mesteren fra 2014 hadde full kontroll i duellen med rekruttlandslagets Mathilde Skjærdalen Myrhold (22). Finalen besto av kun to løpere. Slik var det også med alle andre heat tidligere på kvelden fredag. Det var et grep fra Blink-arrangøren for å ta hensyn til koronasituasjonen.

Falla vant tilsvarende renn også i 2018, 2017 og 2016.

I semifinalen slo hun så vidt Kristin Stavås Skistad. Falla fikk en luke i motbakken, men på oppløpet greide Skistad likevel å skape spenning. Det ble bare nesten for den 21 år gamle Konnerud-jenta.

– Dette er nok første gang jeg er fornøyd etter å ha blitt slått av Maiken, sa Skistad til NRK.

Les også Supertalentet foran Blink-festivalen: – Foreldrene skal pushe ungene sine litt

Kristin Stavås Skistad hadde en frisk spurt på oppløpet, men det holdt akkurat ikke mot Maiken Caspersen Falla i semifinalen på fredagens rulleskisprint. Foto: Carina Johansen, NTB scanpix

Myrhold tok seg derimot lekende lett til finalen. Hun utklasset Julie Myhre i det første semifinaleheatet.

Stortalentet Helene Marie Fossesholm (19) ble slått med 0,1 sekund av Falla i kvartfinalen. Hun var likevel tilfreds med det hun fikk til i løypene i Sandnes.

– Jeg gikk et bra disponert løp. Dette er jeg fornøyd med, sa Fossesholm til NRK.

Enkelte forfall gjorde at det kun ble gått fem åttendedelsfinaler med to løpere i hvert heat. Falla, Stenseth og Svendsen fikk walkover til kvartfinalen.

Lørdag fortsetter Blinkfestivalen for de kvinnelige landslagsløperne med 10 kilometer. Løpet får individuell start.