Thorsbys Sampdoria nær trygg plass etter ny seier

Morten Thorsby spilte hele kampen da Sampdoria opprettholdt sin gode form.

Morten Thorsby har fått mer og mer tillit i Sampdoria som har blitt bedre og bedre utover i sesongen. Onsdag knuste de Cagliari 3-0. Foto: DANIELE MASCOLO / Reuters

NTB

SAMPDORIA - CAGLIARI 3–0

Sampdoria har virkelig funnet godformen den siste tiden. Laget som så helt fortapt ut på sisteplass tidlig i sesongen tok nok et stort steg unna nedrykk da Manolo Gabbiadini og to mål av Federico Bonazzoli sikret 3-0-seier.

Kristoffer Askildsen var ubrukt reserve, men kunne være vitne til en av sesongens mer spesielle mål da Sampdoria sikret seieren.

Gabbiadini ga laget ledelsen etter kun åtte minutter, før Bonazzoli doblet før pause. Åtte minutter brukte laget også på å score igjen i 2. omgang, med en høyst uvanlig avslutning.

For på et høyt og langt innlegg fra Jakub Jankto gjorde Bonazzoli alt han kunne for å nå ballen i full fart. Den 23 år gamle italieneren tok sats og sendte ballen i mål med et spark som var Bruce Lee verdig.

Seieren gjør at laget nå har 38 poeng, som pleier å være nok til å beholde plassen i Serie A, idet fem kamper gjenstår for laget fra Genova. Onsdagens trepoenger var deres fjerde de siste fem kampene.

Milan i form

Milan opprettholdt sin gode form da de snudde fra 0-1 til 3-1 i kampen mot Parma.

Zlatan Ibrahimovic spilte hele kampen, men det var Franck Kessié i scoringsform som satte fart på Milan med et kanonskudd i stanga og inn fra 25 meter.

Målet i tredje kamp på rad fra Kessié ga Milan initiativet i kampen og fire minutter senere tok laget ledelsen da midtstopper Alessio Romagnoli headet inn ledelsen på dødball før Hakan Çalhanoglu sikret 3-1-seier.

Juventus snublet

Serieleder Juventus slet seg til 3-3 borte mot Sassuolo senere onsdag kveld.

Juventus har syv poeng til gode på Atalanta med fem serierunder igjen av sesongen. Danilio og Gonzalo Higuain gjorde to tidlige mål for «den gamle dame», men så fikk hjemmelaget score tre ganger.

Først reduserte Filip Djurcic etter en halvtime.Domenico Berardi utlignet seks minutter etter sidebytte før Francesco Caputo gjorde 3-2 tre minuttere senere.

Alex Sandro reddet det ene poenget med sin 3-3-scoring etter 64 minutter.