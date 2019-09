Stabæk skapte problemer for gulljagende Bodø/Glimt

Bodø/Glimt - Stabæk 3–3

Etter en dramatisk avslutning på kampen, der det kunne vippet begge veier, endte det med ett poeng til hvert av lagene. Det er nok Glimt mest fornøyd med etter å ha utlignet to ganger de siste ti minuttene.

3-3-målet kom tre minutter på overtid da et skudd fra Jens Petter Hauge gikk via foten til Emil Bohinen og inn. To minutter før det igjen hadde Luc Kassi sendt Stabæk i ledelsen.

Gjestene hadde også ledet nesten hele annen omgang. Amor Layounis straffespark til 2–2 kom først etter 84 minutter.

– Vi er litt for opptatt av å feire (3-2-målet), og så får vi et hjørnespark imot. Det er ekstremt unødvendig, sa Stabæk-stopper Yaw Amankwah til Eurosport og fikk støtte av trener Jan Jönsson.

– Ja, vi kløner det til for oss selv etter 3-2-målet. Men en bra arbeidsinnsats av karene. Det blir mye følelser etter den avslutningen, men utgangspunktet tatt i betraktning så er ikke ett poeng på bortebane mot dette laget så verst, mente han.

Dramatikk

Også starten på kampen ble av det spektakulære slaget. Det var kun spilt tre minutter da vingsensasjonen Håkon Evjen sendte Glimt i føringen på pasning fra Ole Amund Sveen.

Glimt var lenge best i det meste på hjemmebane, men Stabæk var dødelig effektive i motsatt ende av banen. Etter 28 minutter utlignet bortelaget etter et raskt frispark til Kasper Junker. Dansken spilte inn foran Glimt-keeperen der Ola Brynhildsen hadde løpt seg fri og satte inn 1–1.

Så ble det straffedramatikk på tampen av første omgang. Bodø Glimt fikk ikke klarert i eget felt, og ballen traff hånden til Patrick Berg. Dommer Svein Oddvar Moen fikk beskjed på øret om å blåse, og dermed fikk Emil Bohinen sjansen fra elleve meter. Den muligheten utnyttet han til å sende Stabæk foran til pause.

– Vi er ikke helt dyktige nok til å spille rundt dem i første omgang. De står kompakt og forsvarer seg bra, sa Glimt-kaptein Philip Zinckernagel.

Molde-luke

Også i annen omgang var Stabæk strukturerte nok defensivt til å holde Glimt unna scoring en god stund. De siste ti minuttene ble det imidlertid kaos, og vertene fikk med seg ett poeng.

– Litt skuffet er vi selvfølgelig. Men vi slår tilbake to ganger. Så innstilling og prestasjon er vel godkjent, selv om resultatet er litt skuffende, sa Zinckernagel.

For ettersom Molde vant hjemme mot Tromsø, ligger Bodø/Glimt nå tre poeng bak serielederen. Ytterligere fem poeng bak ligger Odd etter bortetap mot Viking.

Stabæk har 24 poeng fra 21 kamper og ligger fem poeng over nedrykksstreken.

(©NTB)