Tennisstjernen ble angrepet med kniv. Nå har gjerningsmannen fått sin straff

Gjerningsmannen hadde erklært seg skyldig i forkant og mottok straffen i byen Brno.

Overfallet på Kvitova skjedde i hennes egen leilighet i byen Prostejov i desember 2016. Hun ble stukket i hånden som hun primært bruker til å holde tennisracketen med. Hun måtte opereres etter hendelsen.

Det gikk fem måneder før hun var i stand til å spille tennis igjen, men etter hvert har hun tatt seg tilbake til verdenseliten.

29-åringen er for tiden ranket som nest best i verden. Aldri har hun ligget bedre an på verdensrankingen.

I januar nådde hun finalen i Grand Slam-turneringen Australian Open i Melbourne, og hun har vunnet Wimbledon-turneringen to ganger.

