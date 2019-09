Isak, som spiller sammen med Martin Ødegaard i Real Sociedad, scoret to mål på tre minutter før kvarteret var spilt. Dermed ble det en grei jobb for Sverige å sikre tre poeng på Færøyene. De vant til slutt 4-0.

I tillegg til Isak scoret Manchester United-spiller Victor Lindelöf og Robin Quaison.

Søndag møtes Sverige og Norge i Stockholm i det som er en nøkkelkamp i EM-kvalifiseringsgruppen.

Stortalent

19 år gamle Isak regnes som et svært stort talent. Spissen ble hentet til den tyske storklubben Borussia Dortmund i 2017. I fjorårssesongen gjorde han som Ødegaard en strålende figur i nederlandsk toppdivisjon. Svensken scoret 13 mål på 16 kamper på utlån i Willem ll. Nå er han i storform før Sverige møter Norge.

Etter 12 minutter headet 19-åringen Sverige i ledelsen på Færøyene etter innlegg fra tidligere Rosenborg-spiller Mikael Lustig. Tre minutter senere var Isak på farten igjen, ble spilt gjennom og trillet inn sitt andre for dagen.

Mål av Lindelöf og Quaison sørget for at det sto 4-0 til pause. United-stopperen fikk stå alene på bakre stolpe og banke inn 3-0 etter 23 minutter.

Sverige hadde et drøss med sjanser også etter hvilen, men det ble målløst i de siste 45 minuttene.

Ny Ramos-scoring

En annen som er i scoringsform er Spania-stjernen Sergio Ramos. Forsvarsspilleren satte inn sitt fjerde mål i EM-kvalifiseringen torsdag da Spania vant 2-1 borte mot Romania. Real Madrid-spilleren var sikker fra straffemerket etter en snau halvtime.

Ramos var for øvrig matchvinner da Spania slo Norge 2-1 i Valencia i første kamp i kvalifiseringen.

Paco Alcacer doblet til 2-0 like etter pause. Florin Andone andone reduserte for hjemmelaget etter en snau time. Spania måtte spille kampens siste 11 minutter med én mann mindre etter at Diego Llorente ble utvist, men Romania klarte ikke å sikre poeng.

Spania topper gruppen med 15 poeng på fem kamper. Sverige er nummer to, fem poeng bak, mens Norge følger med tredjeplass med åtte poeng.

Dansk storseier uten Hareide på benken

Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix

Danmark slo Gibraltar hele 6-0 i torsdagens EM-kvalifiseringskamp. Christian Eriksen og Christian Gytkjær ble tomålsscorere.

Målene rant inn i den britiske kolonien helt sør på det europeiske fastlandet.

Seks minutter var spilt da Robert Skov ordnet 1-0. Tottenhams Christian Eriksen doblet ledelsen etter 34 minutters spill. Målet kom på straffe.

Fem minutter etter pause var det klart for 3-0, og også denne gangen var Christian Eriksen målscorer med et straffespark.

Thomas Delaney la på til 4-0 i det 69. minutt. Deretter fulgte to raske scoringer av den tidligere Rosenborg- og Haugesund-spissen Christian Gytkjær. Han scoret med fem minutters mellom i det 73. og 78. minutt.

En sykmeldt Åge Hareide var ikke på trenerbenken grunnet en kneinfeksjon. Infeksjonen kom i etterkant av en operasjon. Hareide skal heller ikke sitte på benken i EM-kvalifiseringskampen borte mot Georgia om noen dager.

–Jeg hadde gledet meg til disse to kampene og til å være sammen med spillerne, men jeg følger selvfølgelig legens anbefalinger, sa Hareide til Danmark Fotballforbunds nettsted.

Hareides assistent Jon Dahl Tomasson ledet Danmark mot Gibraltar og skal gjøre det samme mot Georgia.

Brennhete Pukki sikret ny Finland-seier

Markku Ulander / Lehtikuva

Finland nærmer seg sitt første sluttspill noensinne etter at de slo Hellas 1-0 torsdag. Matchvinner ble Premier League-kometen Teemu Pukki.

Norwich-spissen satte inn kampens eneste mål på straffespark etter 52 minutter. Dermed ligger Finland på andreplass i gruppen med fem poengs forsprang ned til Bosnia-Hercegovina på tredjeplass halvveis.

Italia troner på topp med 15 poeng, tre foran Finland. De to beste går direkte til EM.

Pukki har vært i fantastisk form denne sesongen, og har scoret fem mål på fire kamper i den engelske toppdivisjonen. Kun Manchester City-stjernen Sergio Agüero har flere.

Den 29 år gamle finnen scoret hattrick mot Newcastle i andre serierunde, og har i tillegg fått nettsus borte mot Liverpool og hjemme mot Chelsea.

Også i kvalifiseringen har Pukki vært skarp. Han står med fire mål