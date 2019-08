Disse RBK-spillerne skal skape en kveld du aldri glemmer

2-0.

Det skiller Rosenborg fra gruppespillet i Mesterligaen. Verdens gjeveste klubbturnering. Målt i penger: 250 millioner kroner.

Drømmer om verdensstjerner

Men enda viktigere for fansen: Et gjensyn med turneringen man ikke har kvalifisert seg for siden 2007. Et nytt møte med verdens aller største klubber og verdens aller største stjerner. Flomlyss, dugg i gresset, mesterligalogo på drakt og tribunen.

Og ikke minst hymnen som skal spilles også i kveldens play-off, men som blir enda mer ekte i selve turneringen.

Dinamo Zagreb er veidumpen og det kroatiske hovedstadslaget holdt nullen i første møte på Stadion Maksimir. Det gjør det ekstra vanskelig. RBK må vinne med minst to.

Spennende kamp

Scorer talentfabrikken til fjorårets VM-finalister, må RBK vinne med tre ... Med 2-0-seier til Rosenborg blir en allerede sen kveld enda senere. Da vil dommer Ovidiu Haţegan fra Romania sette igang ekstraomganger i 23-tiden.

Også i eventuelle ekstraomganger vil bortemålsregelen være gjeldende. Med andre ord må RBK fort holde nullen i to timer, eller score tre i ordinær tid. Har ingen av lagene scoret i ekstraomgangene, blir det straffesparkkonkurranse.

Gud bedre, det kan bli hjelpesløst spennende på Lerkendal i kveld!

Slik følger du kampen

Er du ikke blant de rundt 20.000 på Lerkendal tirsdag kveld, så er det TV 2 som viser kampen. Men også Adresseavisen dekker også kampen tett. Abonnenter kan se podcastduoen «Rasmus og Saga», som skal følge oppgjøret med sedvanlig prat og galskap under kampen.

Rosenborg-laget som kan sørge for en av tidenes kvelder på Lerkendal, det er det samme som tapte 2-0 i Zagreb og som slo Stabæk 3-2 på lørdag.

Helland ute

Den største nyheten er egentlig at Pål André Helland ikke er med i troppen. Etter det Adresseavisen vet, er det snakk om en smell i venstre kne.

– Der mister Rosenborg en potensiell matchvinner. En som har spisskompetanse og som kan skape og score mål, sier Adresseavisens børssetter Kai Bardal.

Rosenborg (4-3-3): André Hansen - Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Even Hovland, Birger Meling - Mike Jensen, Marius Lundemo, Anders Ågnes Konradsen - David Akintola, Alexander Søderlund, Samuel Adegbenro.

Benken: Arild Østbø, Gustav Valsvik, Anders Trondsen, Gjermund Åsen, Erik Botheim, Emil Konradsen Ceide, Yann-Erik de Lanlay.