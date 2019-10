Sportsavdelingen i NTF leverte i midten av september Akademiklassifiserings-rapporten 2019.

Målet er å ta opp konkurransen med de fremste utviklingsnasjonene i Europa.

Ulike innganger

For å klare dette, har NTF søkt inspirasjon og kunnskap fra det de mener er de fremste utviklings- og prestasjonsmiljøene i verden.

– Vi kan lære av alle som driver i risikoutsatte virksomheter. Norsk fotball har en tradisjon for, og et ønske om, å åpne opp og lære av andre, sier faglig leder Espen Olafsen.

Privat

Til sammen 13 ulike miljø er listet opp i rapporten. NTF har hatt ulike innganger til disse miljøene i løpet av de siste ti årene.

– Vi har vært på besøk, på seminar og foredrag som er holdt, og det er gjennomført dybdeintervjuer. Andre har vi gjort litteraturstudier på og videoanalysert ned til minste detalj, forklarer Olafsen.

Alle miljøene

Under ser du oversikten over de 13 miljøene:

1) All Blacks, New Zealand rugby

Rugbylandslaget, som kalles «All blacks», er kjente for ydmykhet, samhold, ritualer, tette bånd til opphav og ekstremt profesjonelt fokus.

Essensen i lagets filosofi er tungt representert i NTFs leveranser om prestasjonskultur.

2) Sverige ishockey

Lærte hvordan de tok utgangspunkt i arbeidskrav på ypperste verdensnivå, måten de hadde ferdiglagde treningsøkter for foreldretrenere, og progresjonen som tok hensyn til barns alder og modning.

3) New England Patriots, NFL amerikansk fotball

20 år kontinuitet på de fremste lederposisjonene, utdannelse av egne trenere med lang, intern virketid og avansert Playbook med ukentlig skreddersydd tilnærming til nye motstandere.

4) NBA/rookie transition program

Et ukelangt intensivt kurs for førsteårsspillerne i NBA, der de utstyres med informasjon, redskaper og teknikker for å forberede dem på overgangen til NBA.

Målet er å gi life skills, råd, bevissthet og ressurser knyttet til håndtering av ulike typer utfordringer, på og utenfor banen.

NTF har brukt innsikt herfra til å stimulere arbeidet klubbene gjør med overgangen fra junior til senior.

5) McLaren Formel 1

Betydningen av fysiske omgivelser for prestasjonskultur.

Kunnskap om hvordan de i denne bransjen har et intenst behov for innovasjon og endring.

6) The Juilliard school

Juilliard er en skole i New York City som utdanner utøvende kunstnere innenfor musikk, dans og drama.

Er blitt inspirerte av måten de forbereder sine elever på bransjens skyhøye krav, og samtidig tar vare på disse unge menneskenes ekstremt sårbare personligheter.

7) Athlete's Performance/EXOS

Et privat firma som bistår utøvere og lag i en rekke idretter med både personell, fasiliteter og teknologi.

Står for en systematisk tilnærming til trening, prestasjonsstøtte og kultur, der de blant annet måler alt og følger opp med tiltak.

8) Leaders in Performance

Et eventfirma, basert i London, som de siste 10 årene har drevet omfattende møte-, seminar- og konferansevirksomhet for seniorpersonell innenfor profesjonell idrett.

Er blitt kjent med hva de gjør i godt over 100 organisasjoner, forbund eller lag i profesjonell idrett, og mer enn 50 organisasjoner fra utenfor idretten.

9) Olympiatoppen

I perioder har NTF hatt tett dialog med deres folk som Jarle Aambø, Marit Breivik og Leif Olav Alnes.

Har gitt verdifulle innsikter i strukturer for prestasjonsutvikling og kompetansedeling som fungerer i en norsk kontekst.

10) Apple

NTF har ofte støttet seg på lederskapet til Apple-grunnlegger og mangeårige CEO, Steve Jobs.

Mye av Apples filosofi er også systematisert av Morten Hansen, norsk professor og rektor ved Apple sitt eget universitet.

11) Equinor

Tar med seg prinsipper og som siden er forsøkt å oversette og overføre til fotballen er: Systematisk brief/debrief, sjekklister, etterlevelse, «sette i stand lederskap» og observerbar (leder) adferd.

12) Norsk skole

NTF har vært nysgjerrige på og fulgt norsk skole, på minst tre forskjellige måter:

1) Skoleeierperspektivet med planarbeid, læringssystematikk, og implementeringsstrategier.

2) Lærerperspektivet, med klasseromsledelse for grupper og tilpasset opplæring for individ.

3) Forskningsperspektivet, med effektiv læring og bruk av teknologiske hjelpemidler i læringskontekster.

13) Oakland Athletics/Moneyball/MIT sport analytics

Lag med mindre penger enn andre kan gjennom analyse og statistikk finne fordeler som gjør dem konkurransedyktige.

I kjølvannet av dette har det dukket opp en stor konferanse, MIT Sport analytics conference.

NTF har vært til stede på disse konferansene, og hentet kunnskap om bruk av analyse og data i profesjonell idrett.

Fakta: Dette kjennetegner miljøene i rapporten * De har alle høye prestasjonskrav, er innovative og jobber veldig etterrettelig med prestasjonsutvikling. * Har spesielt hatt fokus på de seks trinnene i treningsprosessen som er gjennomgående for utvikling av utøvere i idrett, men også i andre virksomheter. Kilde: NTF

– Nyttig kompetanse

Sommeridrettssjef og assisterende toppidrettssjef i Olympiatoppen, Marit Breivik, synes det er flott at de brukes som inspirasjonskilde i toppfotballen i landet.

– Jeg er helt overbevist om at mye av det som gjøres av de andre toppidrettene og som er tett på Olympiatoppen, er nyttig kompetanse og kunnskap for toppfotballen, understreker hun.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

Marit Breivik ramser opp disse tre kjerneoppgavene som Olympiatoppen bidrar med overfor den enkelte idrett:

Kompetanse som kan bidra til å styrke daglig treningsarbeid.

Kompetanse til å styrke relasjonene i prestasjonsteamene.

Kompetanse til å styrke konkurranseforberedelser og konkurransegjennomføring.

– Det er alltid en krevende utfordring for fotball med tanke på hvordan klubb og landslag kan bidra i spillerutviklingen, slik at spillerne kommer på et internasjonalt toppnivå. Spillerutvikling er nøkkelen, samtidig som det må være en kompetanse for hvordan laget bygges – både på og utenfor banen, sier Marit Breivik.

Norsk skole

Norsk skole er også nevnt som referanse i rapporten. Professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Innlandet var sist i kontakt med sportsavdelingen i NTF for fire–fem år siden.

– Jeg synes det er flott at fotballen ser på skole og hva de kan lære av andre miljøer som driver mye med pedagogikk, sier Nordahl.

Privat

Han mener han har noen erfaringer som kan overføres til idrett – og i dette tilfellet fotball.

– Vi prøver i veldig stor grad å se forutsetninger og behov hos den enkelte elev, og ha forståelse for at de har erfaringer og forutsetninger som vi må møte. Vi har god forskningsmessig dokumentasjon på at relasjoner mellom elev og lærer er veldig viktig. Og det er nok noen fotballtrenere som kunne tenkt litt mer over relasjonen til sine spillere av og til, sier Nordahl.

Til slutt nevner professoren betydningen av feedback i læringsprosesser.

– Det er viktig å ha fokus på prosesser og mindre på resultater. Der har imidlertid idretten utviklet seg positivt. De har skjønt at det er arbeidsoppgaven som avgjør om man lykkes eller ikke.