SÖLDEN: Vi skrur tiden ganske nøyaktig ett år tilbake. Ned isbreen i Sölden holder det norske stortalentet en enorm fart. Da hun passerer målstreken fokuserer TV-kameraene på det store smilet som bare blir bredere og bredere.

Aldri før hadde Thea Stjernesund (22) kjørt et renn mot den ypperste eliten. Denne dagen var hun den niende beste storslalåmutøveren i verden.

– Det var det beste rennet jeg hadde i fjor. Det var et renn utenom det vanlige. Forholdene var gode og været spilte en positiv rolle, forteller Stjernesund til Aftenposten.

Nå er Lillestrøm-jenta igjen på plass i alpelandsbyen i Østerrike. Denne gangen med ett års erfaring i bagasjen. Det hun lærte i fjor, skal ta stortalentet til nye høyder i år.

– I fjor var det masse småting før rennene. Jeg sov ofte dårlig, jeg visste ikke hvor varmestuen var, jeg visste ikke hvor lang tid heisen tok. Alle disse rutinene er nå på plass, slik at jeg bare kan fokusere på rennene. Det er godt, sier hun.

Fakta: Thea Louise Stjernesund Født: 24. november 1996. Fra: Lillestrøm. Klubb: Hakadal IL. Meritter: VM-bronse i junior-VM i Sotsji 2016. 9. plass, verdenscupen i Sölden 2018. Aktuell: Kjører under årets verdenscupåpning i Sölden.

Cornelius Poppe / NTB scanpix

Den enorme skuffelsen

Sesongen i fjor ble et bevis på at det kan være kort vei fra jubelbrøl til skrik av fortvilelse. Da 22-åringen avsluttet sesongens store mål, storslalåmrennet under VM i Åre, krøp hun sammen med hendene over hodet. Det ble «bare» en 18.-plass.

Stjernesund skjønte ikke hvorfor hun ikke hadde kjørt fort.

– Jeg kom i mål kjempesliten. Jeg følte jeg hadde tatt i alt jeg hadde, men likevel var jeg superlangt bak. Det var veldig lærerikt for meg, sier hun.

Nå har hun tatt grep. Landslagsutøveren har lært seg å stole på at hun kan ta det mer med ro i enkelte partier. 22-åringen har bestemt seg for å aldri oppleve den vonde følelsen igjen.

– Det var en vekker for meg. Det er noe jeg jobber med stadig vekk. Jeg har veldig lyst til å kjøre fort, slik at jeg ofte blir overivrig. Det er noe jeg jobber daglig med, forteller Stjernesund.

Cornelius Poppe / NTB scanpix

Revolusjon på kvinnesiden

Stjernesunds inntog i toppen av alpinsirkuset, er et resultat av en enorm utvikling hos utøverne på kvinnesiden i Norge.

Tidligere alpinist Andrine Flemmen, som har vunnet tre verdenscuprenn og ett VM-sølv, gleder seg over utviklingen.

– Det er kjempegøy, svarer hun kontant.

Ragnhild Mowinckel og Nina Haver-Løseth har de siste årene gått foran og vunnet flere verdenscuprenn og mesterskapsmedaljer. Det har båret frukter.

– Det er viktig å ha et lag med profiler som Ragnhild og Nina. Det er viktig for de yngre utøverne som kommer etter også. Da vet de hvor listen ligger. De har noen å strekke seg etter og som hever nivået. Da er det deilig å være ung og lovende, forteller Flemmen.

Cornelius Poppe / NTB scanpix

Bak Mowinckel og Haver-Løseth kryr det av offensive lagvenninner i 20-årene. Det fikk man et bevist på i fjorårets verdenscupsesong.

Kristin Lysdahl (23): 7.- plass i Maribor.

Kajsa Vickhoff Lie (21): 7.- plass i Cortina d'Ampezzo.

Thea Stjernesund (22): 9.-plass i Sölden.

Mina Fürst Holtmann (24): 9.-plass i Semmering.

Kristine Gjelsten Haugen (27): 10.-plass i Sölden.

Maren Skjøld (26): 13.-plass i Maribor.

– Det blir ofte en effekt at flere kommer. Man vet at om man kjører like fort som Ragnhild på trening, så er man i verdenstoppen, konkluderer Flemmen.