Lederkamp i RBK: Slik begrunner de at Koteng ble vraket

Stig Westerhus og Kenneth T. Kjelsnes i RBKs valgkomité gjester Rasmus&Saga.

To med verv. To uten verv. Valgkomite-duoen Westerhus/Kjelsnes er på plass i Adressa-studio før årsmøtet. Foto: Richard Sagen

Det går mot et høyinteressant årsmøte i Rosenborg torsdag kveld.

I desember ble det kjent at RBKs valgkomité innstiller Ståle Gjersvold til styreleder – på bekostning av Ivar Koteng.

Så, drøyt to uker før årsmøtet, bekreftet Koteng at han vil ta opp kampen.

Nå pågår det derfor en ren lederkamp i dagene inn mot selve møtet.

– Over 50 navn

Dermed gjør Rasmus&Saga som i 2019: Vi inviterer RBKs valgkomité i studio for å fortelle hvorfor innstillingen ble slik den ble.

Stig Westerhus (leder i komiteen) og Kenneth T. Kjelsnes redegjør for prosessen – som startet i september med over 50 navn – og begrunner valgene sine.

I tillegg til selve lederkampen snakker vi også politikk: Spiller det en rolle at en sjef for Trønderenergi fort havner i et styre med en tidligere konsernsjef i Salmar, med tanke på vindkraft-saken?

«Prosjekt Horneland»

Vi diskuterer også RBKs regelverk – også for valgkomiteen – etter en artikkel i Adressa forrige fredag. Vi tar også opp RBK-økonomien.

Selv om denne ukes podcast handler mer om det som skjer på Brakka enn på Lerkendal, tar vi oss tid til å se hvor «prosjekt Horneland» står akkurat nå.

To seire i vinter – hva betyr egentlig det?

