Haaland beklager drakt­kastingen: – Jeg var forbannet

MARBELLA (VG) Erling Braut Haaland forteller at han var forbannet da han kastet drakten sin etter to mål mot Köln i helgen.

– Jeg vet ikke om du så da jeg gikk av banen. Jeg var ganske så forbannet og det var kanskje litt feil reaksjon å kaste drakten. Jeg beklager for det. Jeg klarte ikke å kontrollere meg helt, jeg var så forbannet, sier Braut Haaland på pressetreffet før Norge skal ut i VM-kvalifisering mot Gibraltar onsdag.

Hendelsen han prater om var etter at sluttsignalet gikk i kampen mot Köln. Da rev Haaland av seg drakten, kastet den til motspiller Jorge Meré og gikk slukkøret i garderoben, tydelig misfornøyd, til tross for to nye nettkjenninger.

Flere store profiler har hyllet Braut Haaland etter de vanvittige prestasjonene han har levert på banen. Blant dem er den tidligere storscoreren fra Frankrike, Thierry Henry.

– Det er ikke normalt. Det jeg liker er at han er så stor og sterk. Jeg ville ikke likt å forsvare meg mot ham, sa Henry, som selv scoret 228 mål på 376 kamper for Arsenal.

– Alltid hyggelig når store folk, og folk generelt prater om deg. Det er hyggelig, smiler Haaland.

Han drar det også noe ned når han får spørsmål som går på sammenligning med seg selv opp mot Cristiano Ronaldo og Lionel Messi.

– Det er det mediene som skriver. Fokuset mitt er å bli bedre og levere på banen. Jeg trenger ikke å snakke om Ronaldo og Messi. Der er kanskje de beste gjennom tidene, så det er en ganske lang vei å gå for nå de.

Den norske superspissen forteller på pressetreffet at han har pratet med Ståle Solbakken på mobil inn mot den norske landslagssamlingen, og at han har en god følelse inn i VM-kvalifiseringen.

– Jeg må prøve å gjøre det samme på landslaget som jeg har gjort på Dortmund i år, smiler spissen lurt.

– Jeg har forventninger med ny trener. Jeg gleder meg til å spille for Norge og jeg vil vinne kamper.

Han er klar på at jobben starter for alvor når dommeren blåser i fløyten onsdag og Gibraltar står på motsatt banehalvdel. Haaland fikk også spørsmål om lagkamerat Joshua Kings påstand om at spissen er den nest beste spissen i verden.

– Det er hyggelig han sier det. Jeg tenker ikke for mye på det, men det er hyggelige ord fra han.

Som ventet fikk spissen også spørsmål om hvor han står med tanke på en mulig boikott av VM i Qatar.

– Jeg har egentlig ikke lest så mye på saken. Jeg må sette meg inn i det og lese litt og snakke med lagkamerater. Men jeg er her for å spille for landet jeg elsker. Vi er her for å kvalifisere oss til et mesterskap og det er fokuset, sier Haaland.

Haaland har scoret 49 mål på 49 kamper for Borussia Dortmund og leverte senest to fulltreffere i helgens 2–2-kamp mot Köln:

For landslaget er målstatistikken nesten like fortreffelig: Seks mål på syv kamper for Norge.

En annen som har fått mye oppmerksomhet den siste tiden er Norges nye landslagskaptein Martin Ødegaard. Braut Haaland beskriver det som «heftig» at Ødegaard har blitt utnevnt som kaptein.

– Han har 25 kamper og er en rutinert kar allerede. Jeg gleder meg til å spille med han som kaptein, sier lysluggen fra Jæren.

Onsdag får han en gyllen mulighet til å pynte på tallene sine i bortekampen mot Gibraltar, der Ståle Solbakken allerede har fastslått at jærbuen skal spille fra start.