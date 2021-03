Viking HK–kapteinen signerer ny kontrakt

Helgi Høydal blir med i mørkeblått også neste sesong.

Helgi Hildarson Høydal (til høyre) i en kamp mot Sandefjord i 2019. Nå er han klar for nye Viking – kamper. Foto: Svein Hagen

Viking ligger utsatt til på eliteserietabellen og vet ikke om de spiller på øverste eller nest øverste nivå neste sesong. Status mandag ettermiddag er at det også er usikkert hvordan sesongen, som har hatt pause siden januar, blir avsluttet.

Men allerede nå er det klart at kaptein Helgi Høydal blir med videre, og klubben melder at han har signert for en ny sesong.

– Jeg er svært fornøyd med å bli med videre i Viking. Jeg trives veldig bra i byen og jeg har fått en stor kjærlighet for klubben. Jeg synes det skjer mange bra ting i klubben og det er en ære å få bli med på reisen mot målet å bli en etablert Rema 1000 liga – klubb, sier han til Viking hjemmeside.

– For meg som trener er det avgjørende at kapteinen er med videre. Helgi har vært central i oppbyggingen av kulturen de siste årene og har en profesjonell ledelse og eierskap til de standarder vi har i Viking, sier trener Scott Harrington.

Viking er nummer 11 etter 16 spilte kamper, med like mange poeng som Fjellhammer og Sandefjord på de nederste plassene, men med én kamp mindre spilt.