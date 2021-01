Halvor Egner Granerud kalte Innsbruck «et høl» – nå forklarer han tiraden

En tydelig skuffet Halvor Egner Granerud sparte ikke på kruttet etter nedturen i Innsbruck. Etterpå fikk han kritikk – og nå forklarer han hvorfor han mistet besinnelsen.

FRUSTRERT: Halvor Egner Granerud var langt fra fornøyd med 15. plass i Innsbruck. Foto: GEORG HOCHMUTH / APA

– Jeg var frustrert over resultatet mitt i dag, og det er jeg fortsatt. Det er en bakke jeg bare har dårlige minner fra, og med dagens resultat i tillegg, tok følelsene overhånd, skriver Egner Granerud på Twitter.

24-åringen var kun nummer 29 etter første omgang, men hoppet seg opp til 15. plass. Likevel var han ikke spesielt fornøyd etter rennet.

– Jeg føler jo litt at, hva skal man si, at forholdene har vært fordelaktig polakkene hele hoppuka. Så synes jeg det var fryktelig irriterende å se at han «gullet» en gang til, sa Granerud til TV 2.

– Det var marerittbakken før helgen og det vedvarer sånn?

– Definitivt. Det er et høl. Nei, okei, stryk den siste der. Det er ikke en bakke som har favorisert meg, i hvert fall.

Granerud fortsatte med å si at «Kamil er så ustabil at det skal gå fint» på spørsmål om han kunne ta igjen Stoch i sammendraget.

TV 2s hoppekspert Tom Hilde var blant de som reagerte på intervjuet og mente at Granerud burde tatt litt lengre pause før han uttalte seg til media.

Da Egner Granerud snakket på den digitale pressekonferansen litt senere, var han betydelig roligere.

– Det er nok ikke nødvendigvis det at de har hatt veldig flaks, mer jeg føler at jeg har hatt uflaks i alle hoppene mine. Hvis de har snitt eller litt over snitt, for eksempel Kubacki i Garmisch. Det snur for Kamil som siste hopper i dag. Det er ikke nødvendigvis at de har hatt veldig flaks.

– Jeg er en blanding av veldig skuffet og veldig forbannet. En av de kjipere dagene jeg har hatt i hoppbakken. Jeg føler at i den bakken her så blir det bare dritt uansett, sier han under pressekonferansen.

Og søndag kveld følte altså Egner Granerud for å forklare seg ytterligere.

– Jeg regner Kamil som en av tidenes beste, men jeg tror også med en god prestasjon i Bischofshofen kan alt skje. Det er fortsatt to hopp igjen, og så lenge det er håp så har jeg troen, skriver han på Twitter.

PS! Hoppuka avsluttes i Bischofshofen 6. januar.