Trønderen etter sitt første pall-løp: - Har ikke sunket helt inn ennå

Cornelius Tøndel tok en sterk tredjeplass i årets første EM løp i motocross. Hjemme i Trondheim har han en viktig hjelper.

19 år gamle Cornelius Tøndel tok sin første EM medalje i motocross sist helg. Foto: Mariann Dybdahl

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg føler ikke det har sunket helt inn ennå. Det er første gang jeg er på pallen i EM, så det var stort. En ganske ubeskrivelig følelse, forteller Tøndel (19) på telefon til Adresseavisen noen dager etter oppturen.

Sist helg kjørte han inn til karriere beste i England. Da kom han på pallen for aller første gang med en sterk tredjeplass.

Bak suksessen ligger et spesielt og tett samarbeid med Frode Moen fra Olympiatoppen Midt-Norge.

– Man må ha en intens tilstedeværelse. Det er mye som skjer under løpet og du skal passe på mange ting samtidig. Vi jobber mye med oppmerksomhetskontroll. De sentrale delene av hjernen som er svært viktig i dynamiske idretter hvor ting endres raskt og man må forholde seg til mange endringer samtidig, forklarer Moen.

De har spesielt jobbet mye med hva man skal gjøre mellom heatene under et løp.

– Det er viktig å koble av mellom heatene. Når man har kjørt første heat, så er det lett for å over analysere. Det er viktig at man også slapper av i mellomtiden. Vi har jobbet mye med å være på når han skal være på.

For Tøndel er samarbeidet viktig.

– Jeg snakker mye med Frode Moen om hvordan jeg skal tenke før løp, sier han.

Grundige forberedelser

Før løpet er Tøndel nøye med oppkjøringsperioden.

– Jeg starter lang tid i forveien med treningsperioder med høy intensitet og perioder med store treningsmengder. Siste uka før løpet så slipper jeg litt opp for å få en formtopp. Denne uka er jeg ekstra nøye med dietten. Høyt innhold av karbohydrater og så mye fullkorn som mulig for å fylle opp lagrene. Siste økt før løpet tar jeg meg en joggetur for å få i gang kroppen, forteller Tøndel og legger til en viktig detalj av forberedelsene.

– Jeg visualiserer alle scenarioer jeg kan møte under løpet, de sporene hvor jeg kan kjøre forbi eller ta igjen tid.

Bronsemedaljen i England

Motocrossløp starter med kvalifiseringsrunder for å bestemme hvilke grind utøverne skal starte fra. Selve løpet foregår over to heat hvor plasseringen gir poeng. Sammenlagt poengsum bestemmer resultatet.

– Jeg fikk en ganske bra start fra grinda. Ble litt stengt, men kjørte fort til andre plass. Jeg fikk en luke til førsteplassen jeg ikke klarte å tette, forteller Tøndel om bronseløpet.

Etter to heat var pallplassen sikret. Cornelius tok sin første EM medalje, bak landsmannen Kevin Horgmo og italieneren Nicolas Lapucci.

Cornelius Tøndel sammen med Frode Moen i Olympiatoppens lokaler i Granåsen. Foto: Mariann Dybdahl

Bor med mekanikeren

Det var i januar at Tøndel flyttet til Nederland for å leve profflivet.

– Jeg bor her sammen med mekanikeren min. Jeg gjør det jeg skal gjøre som å trene, spise riktig å kjøre motocross og ikke så mye mer. Lever livet og drømmen rett og slett, sier han.

– Det her er plassen å være for å kjøre motocross. Det er alltid åpne baner hvor jeg kan kjøre. I motsetning til Norge hvor det er vinter halve året som gjør at banene ikke er like tilgjengelige. Her kan man kjøre året rundt. I tillegg så er det god matching. De fleste som bor her kjører motocross så miljøet er lærerikt.

Skal fortsette den gode formen

EM i motocross består av åtte løp. Det neste er allerede om tre uker i Nederland, og for Cornelius Tøndel er målet klart.

– Jeg vil backe opp resultatet i England og komme meg opp til førsteplassen. Målet er å ta igjen Lapucci og jage førsteplassen, sier Tøndel som har dette som mål for EM totalt:

– Jeg vil ha flere pallplasseringer, kjøre jevne solide løp og være med i toppen. Det ultimale målet er å vinne EM etter åtte løp.