Holse er på EM-tur. Da åpner Hareide for et nytt grep

Åge Hareide vil bruke begge spydspissene sine mot Stabæk søndag. Foto: KIM NYGÅRD

Går for muskler i angrep mot Stabæk. Så får Rosenborg-spillerne en uke fri.

Carlo Holse har reist til Ungarn for å spille kvartfinale i U21-EM mot Tyskland mandag kveld.

Dansken er med andre ord ikke tilgjengelig for RBK-trener Åge Hareide når Stabæk kommer til Lerkendal søndag, og nå har sjefen klekket ut en plan.

En plan som innebærer mye muskler på topp.

For på lørdagens trening på Lerkendal ble Guillermo Molins terpet i en slags kantrolle på høyresiden i RBK-angrepet. Mens Dino Islamovic var midtspiss.

– Må bruke de som er i form

De to har spilt begrenset med minutter sammen til nå, men fikk i overkant av ti minutter på banen samtidig da Guillermo Molins kom inn som innbytter og avgjorde kampen mot Sandefjord torsdag.

Nå ser det altså ut til å bli flere.

- Vi må bruke de vi har nå når vi slipper Carlo avgårde. Vi må bruke de som er i form, og kan skape noe for oss hjemme, sier Hareide.

Guillermo Molins ble testet ute til høyre på lørdagstreningen på Lerkendal. Foto: Mariann Dybdahl

- Hva får du med å bruke begge samtidig?

- Vi får god fysikk, to som er sterke feilvendt, og det er bra. Men vi må også ha folk som kan ta løpene rundt. Vi regner med at vi hjemme på Lerkendal skal ha et spillemessig trøkk. Da har vi også behov for spillepunkter fremme, og det får vi med de to, sier Rosenborg-treneren.

Sju på 22 dager

De første seks serierundene har gitt elleve poeng, og heng på serieleder Bodø/Glimt.

Molins har stått for to scoringer så langt. Dino Islamovic har en målgivende pasning fra hjemmekampen mot Viking i andre serierunde.

Dino Islamovic måtte ut med skade etter de første 45 minuttene mot Viking. I den kampen fikk han sitt foreløpig eneste målpoeng denne sesongen. Foto: HÅVARD HAUGSETH JENSEN

Da var han plaget med lysken, og måtte byttes ut i pausen. Først mot Sandefjord torsdag var han tilbake igjen, etter å ha gått glipp av tre kamper.

Toppscorer Kristoffer Zachariassen, som står med seks seriemål så langt, virker å ta venstrekanten mot Stabæk.

En kamp som er Rosenborgs sjuende på 22 dager.

- Det har vært et race for spillerne som har vært med hele veien, og jeg synes vi kunne se tegn til sist at det var litt blandet drops når det kom til krefter. Jeg håper trepoengeren gir energi i seg selv, sånn at vi kan komme ut og gi ordentlig gass de siste 90 minuttene før vi får en pause, sier Hareide.

- Det trenger spillerne nå, legger han til.

Får en uke fri

Søndag kveld flyr blant annet André Hansen og Kristoffer Zachariassen til Gardermoen for å dra på landslagssamling. Edvard Tagseth og Emil Konradsen Ceïde skal avgårde med U21-landslaget. Men de som ikke skal på landslagssamling, får en uke fri.

- Det er mest for å hvile beina. Vi har vært på i en lang periode nå. Det var en lang treningsperiode, og så ble det mange kamper. Det tror jeg blir godt for dem, sier Hareide.

Etter friperioden skal laget trene sammen en uke før bortekampen mot Strømsgodset 13. juni.

Da vil Hareide trolig ha flere spillere å velge mellom. Markus Henriksen og Stefano Vecchia kan være tilbake da, i tillegg kommer Alexander Tettey inn i RBK-troppen for første gang på tolv år.

- Da får vi en enda sterkere stall, og vi kan rullere mer på spilletiden fremover. Det tror jeg blir veldig viktig for oss, for å henge med i toppen, sier RBK-sjefen.