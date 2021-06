Forbundsstyret støtter AaFK Fortunas forslag om ny 2. divisjon

Det kan gå mot en omstrukturering av 2. divisjon kvinner.

Eirik Hoseth har deltatt i utvalget som har sett på ny 2. divisjon for kvinner. Foto: Nils Harald Ånstad

Publisert: Publisert: Nå nettopp

På det ordinære Fotballtinget tidligere i år skulle medlemsklubbene behandle et forslag fra AaFK Fortuna om en spisset 2. divisjon for kvinner. Resultat da ble at det skulle settes ned et utvalg som skulle se på saken foran det ekstraordinære Fotballtinget søndag 20. juni.

Daglig leder i AaFK Fortuna, Eirik Hoseth, har vært med i dette utvalget, og han presenterte utvalgets anbefaling til klubbene på Sunnmøre tirsdag kveld.

De anbefaler at Toppserien og 1. divisjon skal fortsette å bestå av 10 lag hver, mens 2. divisjon skal ha to avdelinger med 14 lag. Tre lag vil rykke ned fra hver avdeling, slik at totalt seks lag fra 3. divisjon har muligheten til å komme opp hver sesong. Denne løsningen har utvalget landet på er best «fordi den best ivaretar helheten og vil stimulere til en kvalitetsmessig heving i flere miljøer. Dette fordi antall lag holdes høyt, men også fordi flere lag vil gis mulighet for opprykk.»

I samme møte uttalte Leon Aurdal fra forbundsstyret at de støtter anbefalingen til utvalget, kun med en liten skjønnsmessig endring. Samtidig påpekte Aurdal at det trolig vil bli diskusjon rundt overgangsordningen. Utvalget vil at årets sesong skal danne grunnlag for ny 2. divisjon allerede i 2022. Enkelte klubber vil nok mene at ny 2. divisjon først skal tre i kraft fra 2023. Hoseth mener derimot at endringen haster.

– Det er mange store utviklingsmiljø som har kommet på banen, og da går det fort, mange miljøer er rustet for en slik 2. divisjon. Nå er spranget mellom 1. og 2. divisjon for stort, det er mye tilfeldigheter i kvalifiseringen, og stor resultatforskjell i 2. divisjon. Vi scoret opp mot ti mål i flere kamper i 2019. Det mangler en helhet, sier Hoseth til Sunnmørsposten, som tror at forslaget blir vedtatt på et eller annet tidspunkt.

Dagens 2. divisjon består av 70 lag fordelt på åtte avdelinger.

– Det er bedre sportslige argumenter for å gjøre dette enn da det ble gjort endringer i 3. divisjon for menn. Det kommer til å ha god effekt, men det er mange andre hensyn å ta, noe vi må ha respekt for. En endring kan alltid slå negativt ut for noen på kort sikt, men så blir det ikke positivt.