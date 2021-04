Solskjær klar for sin femte semifinale: – Det er marginer i slike kamper

(Manchester United – Granada 2–0, 4–0 sammenlagt) Manchester United er klare for sin femte semifinale under Ole Gunnar Solskjærs ledelse. Nå venter semifinale mot Roma i nordmannens forsøk på å nå sin første finale som United-manager.

SEMIFINALE: Ole Gunnar Solskjær kunne glise etter å ha slått ut Granada i kvartfinalen i Europa League. Foto: Peter Powell / EPA

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

0–2 mot Manchester City, 1–2 mot Sevilla, 1–3 mot Chelsea og 1–3 mot Manchester City igjen. Det er de tidligere semifinalene Manchester United har vært i med Ole Gunnar Solskjær som manager, samtlige har endt med tap.

Torsdag kveld sikret Solskjærs menn seg nok en semifinale da de slo Granada 2–0 – og 4–0 sammenlagt over de to kvartfinalene i Europa League.

– Vi gleder oss, og vi håper vi kan nå finalen. Om vi kan ende sesongen med en finale og et trofé ville det vært supert, sier Solskjær med et smil etter kampen.

Solskjær fikk også spørsmål om både laget og han selv blir nødt til å omstille seg mentalt for å kunne nå den første finalen på det femte forsøket.

– Det er jeg ikke så sikker på. Vi har hatt fire semifinaler nå, og vi møter gode lag. Det er marginer i slike kamper. Vi gleder oss til å møte Roma, forteller Solskjær til TV 2.

Det tok bare i overkant av fem minutter før ballen satt i mål for Manchester United. Alex Telles kom rundt på venstresiden og fant kaptein Paul Pogba i boks. Franskmannen stusset så videre til Edinson Cavani som traff perfekt på hel volley og feide ballen inn i lengste hjørne med venstrefoten.

– Han er en målscorer og er i boksen. Han scorer flere ulike mål. Han har volley, han har headinger og kan det meste som en spiss skal gjøre, sier kristiansunderen om sin Uruguayanske spiss.

Og med tanke på at Manchester United ledet 2–0 etter første kvartfinale, ble veien lang for Granada. Det kunne det også se ut som om spillerne tenkte på, for etter scoringen var det et seigt spansk lag på banen. Moldes overmenn i forrige runde klarte aldri å true et defensivt solid Manchester United som stort sett hadde god kontroll på oppgjøret.

På overtid var Granadas midtstopper Jesus Vallejo også uheldig da han satte ballen i eget nett. Dermed kunne Solskjærs United juble for en 4–0-seier sammenlagt.

Foruten å juble for seier og plass i semifinalen kunne også Manchester United glede seg over å ha scoret 100 mål i sesongen 2020/2021.

Før kampen var det allerede klart at vinneren av kampen mellom Ajax og Roma ville møte vinneren mellom Manchester United og Granada. Roma vant den første kvartfinalen 2–1, men det ble spenning i den andre kvartfinalen. Der tok nemlig Ajax ledelsen ved 19 år gamle Brian Brobbey etter 49 minutter. Kun syv minutter senere så det ut til at Dušan Tadić sendte Ajax opp til 2–0, men målet ble annullert etter en VAR-sjekk. Roma utlignet så ved Edin Džeko.

– Jeg har ikke sett dem for mye. De har hatt to gode kamper mot Ajax, og de forsvarer seg godt som alle italienere gjør. Så har de jo Dzeko på topp som blir er en tøff oppgave, smiler Manchester United-sjefen på spørsmål om Roma.

Manchester United møter dermed Roma i Europa League-semifinale. I den andre møtes Arsenal og Villarreal. Begge kampene spilles 29. april og 6. mai.