Marit Breivik om OL-forberedelsene: – Meget krevende

Coronasituasjonen skaper bekymring for de norske prestasjonene i OL og Paralympics på sensommeren. Men Olympiatoppen senker ikke ambisjonene for lekene i Tokyo.

AVLYSTE: Håndballjentene avlyste nylig sin planlagte kamper mot Frankrike. Her er sommeridrettssjef med Emilie Hegh Arntzen og Heidi Løke under VM i Japan i 2019. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Målsettingen er fortsatt å doble antall medaljer fra Rio 2016 – fra fire til åtte når ilden tennes i Japan 23. juli. I Paralympics 32 dager senere har Norge mål om å forbedre de åtte medaljene fra Rio. Sommeridrettssjef Marit Breivik mener norske OL-utøvere gjør det maksimale ut av situasjonen.

– Det er imponerende hvordan de leter etter løsninger. Men vi skal ikke skjule at en del situasjoner er meget krevende i forhold til å føle at de er optimalt forberedt, sa Breivik onsdag i et møte med pressen 100 dager før OL-åpningen.

Breivik ledet selv håndballjentene til OL-gull i 2008. Norge har tatt medalje i seks av de åtte siste OL. Vipers er hovedleverandør av spillere til landslaget, men har ikke spilt en norsk seriekamp siden 18. november i fjor. De 10 siste Champions League-kampene er spilt i utlandet.

– Det har gått i rykk og napp. Det som hadde vært optimalt for meg hadde selvfølgelig vært å spille norske seriekamper som normalt og virkelig spisset formen inn mot OL, sa Nora Mørk til VG sist uke. Nylig avlyste også landslaget sine avtalte kamper mot Frankrike.

Etter å ha slått ut Rostov-Don i CL-kvartfinalen sist helg sitter Mørk og resten av landslagsspillerne fra Kristiansand-klubben i sin femte karantene siden EM-gullet i desember.

– Det er en del idretter og en del utøvere som klart føler at de har dårligere betingelser i sine forberedelsesperiode – blant annet på grunn av karantene. De tør jo ikke å dra ut (av Norge) for å oppsøke konkurranser og sparring. På den måten så vil en del utøvere føle at de er dårligere forberedt, sier Marit Breivik.

OL-nestor Olaf Tufte er også bekymret for Tokyo-forberedelsene. Roerne risikerer å sitte en av tre måneder i norsk innreisekarantene før avreise til Japan.

– Dette er ikke akkurat noen konkurransefortrinn i forhold til de lagene vi skal konkurrere mot. Vi har ikke økonomi til å bli liggende i Europa i hele perioden frem mot OL, sier Olaf Tufte til VG. Roerne tok to av Norges fire bronsemedaljer for fem år siden. Håndballjentene og bryteren Stig André Berge tok de to siste.

– Du kan være helt sikker på at idretten henger på myndighetene for å finne løsninger hele tiden, forsikrer toppidrettssjef Tore Øvrebø – identisk med Tuftes trener ved OL-gullene i 2004 og 2008.

Etter at toppidretten tirsdag fikk unntak fra tiltaksnivå 5A i Viken fylke får Tufte & co. nå lov til å trene på Årungen i Ås kommune.

Men Øvrebø bekrefter at de tre kommende verdenscuphelgene er i faresonen.

– Det blir veldig belastende. Konklusjonen er at vi sannsynligvis må redusere på antallet konkurranser hvis det ikke kommer endringer i karantenebestemmelsene, sier toppidrettssjefen.

Tore Øvrebø gjentok onsdag at det per dato ikke er aktuelt å presse på for å få vaksinert norske OL-utøvere.

– Jeg mener vi burde stått først i køen, sier trener Fritz Aanes til VG foran bryternes siste og avgjørende OL-kvalifisering i mai.

– Vi følger nøye med og håper at vaksinasjonsprogrammet holder høyt tempo slik at våre utøvergrupper også kommer inn. Vi krysser fingrene og støtter veldig tydelig opp om myndighetenes vaksinasjonsprogram, sier Tore Øvrebø.

Han vil ikke sette noen dato for når norske utøvere må være vaksinerte for å unngå at eventuelle bivirkninger av vaksinasjonen skal påvirke OL-innsatsen.