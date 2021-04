Tror fort at denne kan bli annullert.

Så skal VAR titte på noe her.

Firmino setter ballen i mål, men det blir annullert. For en ro han viser der! Alexander-Arnold crosser mot Jota, som vender opp og spiller til Salah. Han dytter til Robertson, som skyter i en Villa-spiller. Ballen lander hos Roberto Firmino, som er iskald og venter ut motstanderne og lobber den i mål.

Villa i ledelsen! McGinn finner Watkins, som tar et touch og smeller den forbi Alisson! Engelskmannen scoret hat-trick da Villa vant 7-2 mot Liverpool i høst, og her scorer han igjen. Mulig Alisson burde gjort det bedre der.

Mål for Aston Villa!

Liverpool vinner ballen. Firmino og Salah kombinerer, men brasilianerens avlevering er for dårlig.

Lang ball mot Jota. For lang.

Strålende slått av Robertson. Jota sniker seg fri og header like over!

Jacob Ramsey gjør seg klar, men Douglas Luiz sier at han kan fortsette.

Så får Trezeguet et frispark i duell med Milner.

Jota prøver seg fra langt hold. Den går et stykke over.

Firmino prøver et skudd. Utenfor.

For en sjanse for Salah! Diogo Jota slår den gjennom til egypteren. Han forsøker å dytte den forbi Martínez, men den går utenfor stolpen.

Svak corner fra Alexander-Arnold. Milner legger den ut igjen. Da får han et svakt touch.

Lang ball mot John McGinn. Setter Kabak i trøbbel. Tyrkeren må gi vekk et frispark. Unødvendig.

Etter å ha minnet prins Philip er vi klare for avspark.

Villa er oppe på 9. plass i Premier League med 44 poeng på 29 kamper. De kan med andre ord snike seg opp i ryggen på Liverpool med seier i dag. Klubbens siste fem kamper har endt med to seirer, to uavgjorte og ett tap.

