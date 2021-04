DIREKTE: Med seier truer Liverpool topplagene

Lang ball mot John McGinn. Setter Kabak i trøbbel. Tyrkeren må gi vekk et frispark. Unødvendig.

Etter å ha minnet prins Philip er vi klare for avspark.

Villa er oppe på 9. plass i Premier League med 44 poeng på 29 kamper. De kan med andre ord snike seg opp i ryggen på Liverpool med seier i dag. Klubbens siste fem kamper har endt med to seirer, to uavgjorte og ett tap.

