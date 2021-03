Alt på spill ved solkysten

VM-KVALIK FRA HJEMMEKONTORET: Norge tåler neppe et tap for Tyrkia. Det er den knallharde realiteten.

Landslagssjef Ståle Solbakken under et pressetreff i Marbella. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT, BILDBYRÅN

Norge vant 3–0 borte mot Gibraltar onsdag kveld, uten at vi skal legge altfor stor vekt hverken på resultat eller prestasjon.

Fordi alle de andre lagene i VM-kvalifiseringsgruppe G også kommer til å slå fotball-miniputten fra Gibraltarstredet. Når tabellen regnes sammen i midten av november, har ikke de tre poengene noe å si for Norges muligheter til å kvalifisere seg for neste fotball-VM.

Derfor rykker Ståle Solbakkens menn tilbake til start lørdag kveld kl. 18.00. I realiteten starter VM-kvalifiseringen mot Tyrkia på La Rosaleda i Malaga.

Fakta Norge i VM-kvaliken 24/3: Gibraltar (borte, 3–0-seier) 27/3: Tyrkia (hjemme) 30/3: Montenegro (borte) 1/9: Nederland (hjemme) 4/9: Latvia (borte) 7/9: Gibraltar (hjemme) 8/10: Tyrkia (borte) 11/10: Montenegro (hjemme) 13/11: Latvia (hjemme) 16/11: Nederland (borte) Les mer

13 fra Europa til VM

Alt ligger i potten i møtet med tyrkerne.

Norsk seier: Sender Norge i førersetet i gruppe G.

Uavgjort: Er til å leve med og sørger for at Tyrkia ikke står med full pott etter to kamper.

Norsk tap: Da må svært tøffe bortekamper vinnes i høst.

Utgangspunktet er at Europa skal sende 13 nasjoner til det utskjelte førjulsmesterskapet i 2022.

10 av dem er gruppevinnere i den ordinære VM-kvalifiseringen. De tre resterende plassene skal 10 gruppetoere og de to best rangerte lagene fra høstens Nations League kjempe om.

Nederland er favoritt i gruppe G, Tyrkia og Norge skal i utgangspunktet kjempe om den andre plassen, mens Montenegro er en joker som kan være i stand til å knipe et poeng her og der. Latvia og Gibraltar kommer til å tape de fleste av sine kamper.

Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth blir nøkkelmenn i kampen mot Tyrkia. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT, BILDBYRÅN

Avgjøres på bortebane i høst

For at Norge igjen skal kvalifisere seg for et mesterskap, må landslaget trolig ta 8–9 poeng mot Nederland og Tyrkia.

Med tap i «hjemmekampen» mot tyrkerne ved Costa del Sol, risikerer Norge å måtte vinne borte mot både Tyrkia og Nederland og oktober og november for å være sikret en av de to øverste plassene på tabellen.

Og hvem vet, da kan det være fullsatte tribuner igjen. Alle som vært på kamp i Tyrkia vet hva et fullsatt og dirrende Atatürk stadion i Istanbul kan gjøre med et bortelag. Det er ingen spøk, for å si det mildt.

Tyrkia vant overraskende 4–2 hjemme mot Nederland onsdag, og det kan være både bra og dårlig for Norge.

Bra, fordi det blir mer åpent i kampen om førsteplassen.

Dårlig, fordi det blir tøffere kamp om playoffplassen.

Dersom Tyrkia også slår Norge på bortebane i Spania, vil de stå med seks poeng på de to første kampene mot sine antatt to største konkurrenter.

Innbyrdes kan avgjøre

Et poeng her er at innbyrdes oppgjør kan avgjøre dersom lagene er likt i poeng, målforskjell og antall scorede mål.

Det vil være dumt å gi Tyrkia den fordelen.

Men med seier mot Tyrkia og Montenegro de neste dagene, kan det bli svært interessant å være norsk fotballsupporter når VM-kvalifiseringen starter opp igjen i september.

Og husk, Norge avslutter borte mot Nederland i midten av november. Det var i 0–0-kampen på bortebane mot Nederland i 1993 at Drillos la grunnlaget for VM-sluttspill året etter.

Det var den gangen Gud var norsk.