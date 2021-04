DIREKTE: Følg Haalands scoringsjakt i Bundesliga

Can slår inn mot Haaland. Legget blir altfor høyt. Femmeter for gjestene.

Vertene med dagens første corner. Ballen går over alt og alle.

Haaland legger ned til Reus som slår fantastisk over til Hazard. Sistnevntes pasning tilbake igjen mot Haaland er svak.

Frankfurt har 2-2-1 på de siste fem kampene. Nå venter to særs viktige kamper mot Dortmund og Wolfsburg. Dortmund har også 2-2-1 på de siste fem kampene (inkludert CL). Tirsdag venter Manchester City i Champions League.

Haaland spilte tre kamper uten scoring for Norge fra start. Det er første gang spisskometen har startet tre kamper uten scoring siden han gikk til Molde som 16-åring.

