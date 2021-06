Myggen: – Skulle blitt en del av fotballen da jeg la opp

25 år etter at Erik «Myggen» Mykland herjet på Starts midtbane som spiller, er han tilbake i en sentral rolle i klubben. Denne gang som en del av trenerteamet som midlertidig har fått ansvaret for a-laget.

Erik Mykland (midten) gir instruksjoner under tirsdagens Start-trening på Sør Arena. Foto: Kristin Ellefsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Hvis det er noe jeg skulle gjort tidligere, så var det å forbli en del av fotballen da jeg slutta å spille. Jeg skulle ikke brukt så lang tid før jeg engasjerte meg i fotballen igjen, men jeg hadde ingen plan rundt dette da jeg la opp. Fotballgarderoben er fantastisk, sier Erik Mykland.

Det har vært et turbulent døgn i Idrettsklubben Start. Mandag ble Joey Hardarson og trenerstaben hans fjernet fra jobbene sine. Tirsdag formiddag ble treningen ledet av utviklingssjef Alexander Øren, Adolfo Rodriguez og Erik Mykland.

Visste om fokus

Selv om det er Øren som kommer til å stå oppført som hovedtrener på dommerkortet når Start møter Ull/Kisa fredag kveld, er det Myklands inntreden i trenerteamet som har vakt størst interesse utenfor klubben.

– Jeg visste det kom til å bli fokus på meg. Det sa jeg også da spørsmålet om å ta denne oppgaven kom i går. Medieoppmerksomheten har aldri vært min favorittgreie, men hvis det kan være med på å ta trykket bort fra spillergruppa er det verdt det. Også har jeg etter hvert funnet ut at man ikke må ta seg sjøl så alvorlig, sier Mykland.

Mykland likte sjøl å bli «sett» da han var aktiv. Han mener trygghet er noe av det viktigste en kan gi en spillergruppe. Foto: Kristin Ellefsen

Hull og lasagne

Han sitter på på kunstgressmatta på Sør Arena og prøver å skjære seg gjennom en porsjon med lasagne. Håret er enda lengre enn tidligere og fremst på den venstre fotballskoen, en velbrukt og klassisk Copa Mundial, er det et stort hull hvor stortåa forsøker å trenge seg ut og fram.

Mykland: - Tillitserklæring å bli spurt om å lede laget

Søkelyset er kraftigere enn det han opplever som trener for gutter-19 laget til Start, men det er lite som tyder på at det nye ansvaret tynger nevneverdig.

– Det viktigste vi kan gjøre inn mot spillergruppa er å vise dem at vi har en klar plan. En plan som ikke er for innviklet, sier Mykland.

Se spillerne

Han har sjøl opplevd trenerskifter midtveis i sesong som fotballspiller.

– Det er en del av fotballen som en ikke kan gjøre noe med. Vi har tre treninger som skal gjennomføres før kampen på fredag. Det er viktig at spillerne ikke synes synd på seg sjøl. Som spiller likte jeg godt å bli sett. Jeg håper vi klarer å se de fleste spillerne inn i øynene i løpet disse dagene og gi dem trygghet på at de er gode nok, sier 49-åringen.

Uforutsigbart

Det eneste Mykland og de andre i trenerteamet vet, er at de er engasjert ut denne uka. Det betyr tre treninger og en kamp i slutten av uka. Noe mer har de ikke fått beskjed om.

– Det som er så vanskelig med det å være fotballekspert er at man skal snakke om noe som ikke har skjedd ennå. Det skjer ting som man ikke kan forutse i fotballen. Det er noe av det som er gøy, det uforutsigbare. Fotballgarderoben er fantastisk.

Trygghet

Det var relativt høy intensitet på treningen tirsdag. Trenerne vekslet på å lede de forskjellige sekvensene. Den som hørtes mest var Rodriguez som spyttet ut kommandoene. Alexander Øren stod mye på sidelinja og betraktet, mens Mykland med jevne mellomrom var borte hos enkeltspillere. Av og til med noen armbevegelser for å få fram budskapet. Andre ganger bare med et klapp på skuldra og et par ord.

– Jeg tror det var den tyske storspilleren Lothar Matheus som sa noe om Bayern München en gang. «Klubben har ikke bare de beste spillerne og den beste treneren, men de har så godt miljø i garderoben». Jeg sier ikke at det har vært dårlig her i klubben før, men trygghet er viktig i fotballen, sier Mykland.