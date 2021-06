EM direkte: Følg Østerrike - Nord-Makedonia

DEL

Østerrike er derimot mer kjent for de fleste av oss. Med profiler som den mangeårige Bayern München-stjernen David Alaba, den faste midtbanespilleren til RB Leipzig Marcel Sabitzer, og den tidligere Premier League-spilleren Marko Arnautovic, er det ikke overraskende at laget fra Mellom-Europa er forhåndsfavoritter her.