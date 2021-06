TIL har lov til å ha 600 tilskuere på kamp. Mot Lillestrøm kan det bli langt flere

Går alt veien, kan det bli publikumsfest på TILs hjemmekamper resten av sesongen.

KAN TA IMOT FLERE PÅ KAMP: Her er Øyvind Alapnes og Tom Høgli ved en tidligere anledning. Foto: TIL.no

– Vi er rimelig sikre på at det kommer en økning i kapasiteten, men at det kommer til å bli stilt en del krav til hvordan løsningen skal være. Vi er uansett klare, og vi vet at publikum også er veldig klare for det. Vi gleder oss til det, sier daglig leder Øyvind Alapnes til iTromsø.

På grunn av pandemien har TIL så langt kun hatt lov til å ha 600 tilskuere på Alfheim i år (tre kohorter ganger 200).

Torsdag er det ventet ytterligere nasjonale lettelser, som igjen kan åpne for flere folk på kampene i Eliteserien. Regjeringen går da trolig over til det såkalte «trinn tre» av gjenåpningen.

500 pr. inngang?

Kanskje kan vi da få oppleve 2.000 tilskuere på Alfheim allerede mot Lillestrøm søndag. Hos eliteseriekollega Odd håper man på det til deres neste hjemmekamp, mot nettopp TIL 24. juni:

– Vi følger regjeringens beslutning og fyller opp til det vi får lov til, slår Alapnes fast.

Arrangement- og arenaansvarlig, William Frantzen, har denne uken hatt møter med Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball.

– Ingen av de hadde noen signaler på hva og når noe skjer. Så det eneste som finnes er spekulasjonene som har vært i mediene. Eksempelvis en løsning med 500 pr. kohort. Vi får håpe på en snarlig avklaring. Det er ikke enkelt for oss å omstille på kort tid om noe kommer før Lillestrøm-kampen, melder Alapnes til iTromsø.

Men:

– Vi forbereder oss på ulike scenarioer. Organisasjonsmessig skal vi være forberedt på de endringene som kommer. Forhåpentlig blir det flere folk på Alfheim allerede søndag.

Flere krav

Alapnes sier at det helt sikkert kommer til å være noen forutsetninger/krav til en utvidet tilskuerkapasitet.

– En del av dette vil være individuelle tilpasninger pr. stadion avhengig av kapasitet, antall innganger og muligheter til å dele opp i kohorter, sier Alapnes.

ARRANGEMENT- OG ARENAANSVARLIG: William Frantzen. Foto: TIL.no

– Straks regjeringen kommer med sin informasjon vil vi ta den videre til til.no, sesongkortinnehavere og mediene. Vi gleder oss enormt til å få flere inn på Alfheim, sier William Franzen.

TIL gjorde et kjempebyks på tabellen etter 3–0-seieren over Stabæk mandag. Gaute Helstrups mannskap er nå på syvendeplass i Eliteserien med åtte poeng på syv kamper.