Nydelig Haaland-scoring mot erkerivalen: – Kunst

Nordmannen med sitt femte mål på fem kamper.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Erling Braut Haaland jublet vilt for sin 2–0-scoring. Foto: INA FASSBENDER / X01348

Borussia Dortmund - Schalke 04 3–0

Det som lenge ut til å bli en målløs affære i derbyet mellom Dortmund og Schalke, endte med Erling Braut Haaland-magi og en knusende 3-0-seier.

Oppgjøret startet som en tålmodighetsprøve for Lucien Favres mannskap mot et lavtliggende og kompakt Schalke lørdag. Det var ikke bare, bare å bryte ned den blå muren av oppofrende Schalke-spillere, og det måtte noe helt spesielt til for å få hull på byllen.

Både Thomas Meunier og Mahmoud Dahoud testet skuddfoten i 1. omgang, uten hell.

Det var først i 2. omgang at Dortmund oppskriften på å spille seg gjennom et tettpakket Schalke-lag. En smart cornervariant endte i scoring fra midtstopper Manuel Akanji, som konverterte returen fra Raphael Guerreiros skudd i mål.

Minutter senere fant Jadon Sancho en Haaland i full sprint gjennom Schalke-forsvaret, og han viste at han også kan avslutte med høyrefoten. 20-åringen lempet ballen elegant over bortelagets sisteskanse.

Mats Hummels punkterte kampen med pannebrasken tolv minutter før slutt.

Dortmund ligger dermed på tredjeplass i Bundesliga, ett poeng bak Alexander Sørloths RB Leipzig og bak rival Bayern München på målforskjell.

Les også Uavgjort i storkampen – denne situasjonen skaper reaksjoner: – Riv ruskende feil

Tam omgang

Selv om det ikke var mange, så bød 1. omgang på noen sjanser. Etter kvarteret spilt fant Jadon Sancho Haaland foran mål, og han sendte ballen videre til Meunier. Backen klinket til, men klarte ikke å overliste Frederik Rønnow i Schalke-buret.

15 minutter senere plukket Dahoud opp nedfallsfrukten fra en Dortmund-corner og ladet slegga. 24-åringen fyrte av en kanonkule fra langt hold som sneiet tverrliggeren.

Det måtte 54 minutter til før Dortmund fikk presset kula i mål etter en smart cornervariant. Guerreiro kombinerte med hælen til Julian Brandt, før venstrebacken satte Rönnow på prøve. Schalke-keeperen fikk avverget skuddet, men returen ble prikket inn av Akanji.

Haaland-magi

Da Dortmund først hadde fått hull på byllen, våknet oksen fra Jæren. Minutter senere sendte Jadon Sancho en lekker pasning med yttersiden av foten gjennom mot Haaland, som etter et touch chippet ballen elegant inn i mål.

Ville jubelscener da Haaland scoret for Dortmund. Foto: INA FASSBENDER / X01348

– Timingen fra Sancho og måten han slår på det beste beinet så han kan ta den med seg er bra, men resten er pur magi og kunst av Haaland, var dommen fra ekspertkommentator Lars Tjærnås.

– Det mottaket/medtaket og den avslutningen fra Haaland er jo kunst, verdensklasse og alt annet, skrev TV 2-ekspert Jesper Mathisen på Twitter.

Nordmannen fikk en god mulighet til å sette inn sitt andre åtte minutter senere, men vinkelen ble litt for skrå for storscoreren.

Mats Hummels punkterte kampen etter 78 minutter. Stopperen knuste Matija Nastasic i luften og klinket inn 3-0 med pannebrasken fra et hjørnespark.

Haaland står oppført med fem mål på de første fem kampene av årets tyske ligasesong, fem bak målmaskinen Robert Lewandowski.

Jærbuen fant ikke nettet flere ganger mot Schalke, men kunne juble for tre viktige poeng.

(©NTB)