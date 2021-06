For 15 år siden var han blant byens største talenter. Nå kommer Lars Henrik (30) med spådom: – Blir ikke lenge hos oss

Lars Henrik Andreassens er blitt en av «gammelguttan» i TUIL. Nå skal han og de andre veteranene hjelpe ungguttene til suksess. Og peker på at TUIL-identiteten er på vei tilbake.

JUBEL: Her har TUIL akkurat scoret mot Brattvåg sist helg. Lars Henrik Andreassen (til venstre) jubler med lagkameratene. Foto: Håkon Steinmo

Andreassen er en av de mer sentrale brikkene i et TUIL-lag, som onsdag kveld reiser over brua for å spille mot bykollega Fløya.

Etter en karriere som i praksis startet i Fløya har han vært innom TIL og Finnsnes, før han i 2015 havnet i TUIL. På tross av jevnlige spekulasjoner om klubbskifte har han blitt værende i «Dalen» i åtte sesonger.

Så lenge tror han ikke en av lagkameratene blir. 10 år yngre Sigurd Grønli (20) kom i vinter på en overgang fra TIL. Der fikk han aldri et gjennombrudd etter å ha fått eliteseriedebuten allerede i 2018, og var så sent som i fjor på lån til 1.-divisjonsklubben Grorud.

– Vi har mange spennende unggutter i laget nå, men han blir ikke lenge hos oss. Sigurd må vi bare setter pris på, når han er her, sier Andreassen til iTromsø.

Sigurd Grønli (til venstre) i kamp mot Brattvåg i helga. Foto: Håkon Steinmo

– Ikke lenge siden jeg satt i garderoben på Alfheim

I likhet med Andreassen er Grønli født og oppvokst i Tromsø. Og Andreassen har lett for å relatere seg til Grønlis situasjon som ung og lovende spiller.

– Noen av de tingene han gjør hører hjemme på et helt annet nivå. Sigurd har noen ferdigheter som er alt for bra for 2.-divisjon. Nå får han litt trygghet, og spille kamper her i en periode, sier Andreassen som forteller at han bidrar med «gode ord og råd på veien».

– En rolle jeg er veldig bekvem med. Men det er veldig merkelig at jeg er blitt en av de gutta. Det føles ikke som lenge siden jeg satt i garderoben på Alfheim som junior, og fikk testet meg mot A-laget, sier Andreassen som tok overgang fra Fløya til TILs juniorlag som 15-åring.

Han mener veien over til TUIL bør være kort for unge spillere som ikke lykkes på første forsøk i TIL.

– Plutselig har du tatt steg som gjør at du er på det nivået TIL er på i Eliteserien, sier Andreassen.

Selv har Andreassen, som fylte 30 i mai, bortimot skrinlagt sine egne eliteambisjoner. Uten at det må misforstås som at han ikke ønsker å ta steg videre i TUIL.

– Jeg har lyst å rykke opp igjen med TUIL. Jeg er veldig stolt av måten vi driver på nå, og ønsker å løfte klubben opp og frem. Så får vi se om det blir i år, til neste år eller året deretter, sier Andreassen.

– Vi er inne i en veldig bra prosess, og er i ferd med å finne tilbake til TUIL-identiteten. Vi har en fin spillergruppe med dem som har vært litt der oppe tidligere, samt de som er unge og sultne. Tidligere har det også vært litt sånn at man fyller på med juniorer for å gjøre det, men nå leverer ungguttene så bra at vi må ha dem med. At vi har hatt et generasjonsskifte er uansett på høy tid, sier midtbanespilleren.

Møter gamle kjente

Onsdag kveld møter han gamle kjente på Fløya-banen. Tobias Schjetne spilte sammen med Andreassen på Fløya før han gikk til TIL.

– Å komme til Fløya-banen er som å komme hjem. Jeg brukte utrolig mye tid der. Og jeg skulle gjerne sett at flere fra det laget hadde holdt koken lengre, sier Andreassen og nevner Tom Erik Bang Kristiansen, Ola Rismo, Markus Yttergård Jenssen og Christopher Tian Olsen.

Selv har Andreassen ingen planer om å legge opp, og bruker det han selv kaller en klisje når han skal beskrive hverdagen med fotball, pedagogikk-studier og jobb som lærerassistent.

– Akkurat nå nyter jeg livet, og gleder meg til masse kamper utover. Fotball er bare jævlig artig å spille, og som konkurransemenneske, er det å være i en konkurransesituasjon deilig.