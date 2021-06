Isberget-grep før kveldens kamp overrasker Forza Tromsø: – Vi skal uansett trykke til

Isberget flytter tilbake til felt A før kampen mot Kristiansund.

TILBAKE PÅ FELT A: Her er Isberget. Til høyre er Forza Tromsø-leder Morten Killingberg og Isberget-leder Karin Mikalsen. Foto: NTB og privat

TIL har ønsket å samle de to supporterklubbene og fikk i gang et prøveprosjekt der de sto sammen på det «nøytrale feltet» H på stadion.

Men foran dagens kamp mot Kristiansund er beskjeden klar: Isberget drar tilbake til Felt A, der de har pleid å være.

– Vi ble enige om å prøve to kamper og det er gjort, så må vi evaluere de gangene for så å se hva som skjer videre. Det handler ikke om at vi ikke vil stå sammen med Forza, skriver Isberget-leder Karin Mikalsen i en SMS til iTromsø.

– Men dere skal tilbake på felt A i kveld?

– Ja. For vi skulle prøve H i to kamper, og det har vi gjort, svarer Mikalsen.

Supportersamarbeidet mellom Forza og Isberget skal evalueres i nær fremtid. I Forza er man overrasket over at ikke Isberget står sammen med dem i kveld.

– Jeg ble litt overrasket da vi synes det har fungert bra de to foregående kampene, og alle parter er tjent med et større grunnlag før evalueringsmøtet. Nå kjenner ikke jeg til hvorfor de ikke skal stå med oss, men vi skal uansett trykke på fra tribunen, sier Forza Tromsø-leder Morten Killingberg.

Forza Tromsø skal stå på felt H under kampen.

