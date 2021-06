Ciljan om Hareides fremtid i RBK: – Heldigvis ikke min jobb å avgjøre

Rosenborgs kaptein snakker om usikkerhet, utrygghet og mangel på selvtillit etter nederlaget mot Lillestrøm.

– I denne situasjonen hviler det et ekstra ansvar på oss rutinerte. Helt selvsagt. Det er én ting å gjøre, og det er å komme seg ut av det. Sammen. Dette har vi vært med på tidligere, og vet at det er lysere dager i vente. Dersom vi jobber hardt, sier Per Ciljan Skjelbred. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Lillestrøm: – Det er heldigvis ikke min jobb å avgjøre. Det har ikke på noe tidspunkt vært tema blant spillerne heller. Vi har fokus på å prøve å få det beste ut av det laget vi har, og prøve å skape et så godt lag vi kan få til. Spiller for spiller er vi veldig gode, men vi får det ikke ut som et lag. Vi sliter med å finne hverandre, det er ikke noe rytme.

Slik svarer kaptein Per Ciljan Skjelbred på direkte spørsmål om Åge Hareide bør fortsette som RBK-trener.

– En kjempetrener

Hareide har kontrakt ut sesongen, og 1. juli har lenge vært angitt som tidspunkt for avklaring rundt 67-åringens fremtid i RBK. Koteng har vært klar på at RBK ønsker å forlenge. Etter tapet mot LSK, spiller Hareide ballen litt tilbake til styrelederen.

– Vi må ta en prat uansett nå. Det må vi gjøre. Jeg klamrer meg ikke til trenerstolen. Det trenger jeg ikke. Jeg klarer meg godt uten. Vi må sette oss ned å se på hva vi skal gjøre fremover, sa Hareide fredag kveld.

Ciljan Skjelbred i duell med Lillestrøms Vetle Dragsnes. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Les også Hareide melder krise: Varsler møte med Koteng om sin egen fremtid

Selv om Ciljan Skjelbred ikke vil ha noen rolle i den diskusjonen, har han likevel klare tanker om et eventuelt nytt trenerbytte.

– Det har vært veldig mange trenere inn og ut her de siste årene. Det har vi snakket om mange ganger. Og trenerbyttene har ikke hatt noen stor innvirkning på prestasjonene. Åge er en kjempetrener, og guttene har troen på han. Jeg synes han har gjort mye bra. Til syvende og sist er det vi spillerne som må prestere ute på banen, og få ut potensialet vårt. Det har vi ikke gjort i de tre siste kampene, og så ærlige må vi være å si at det ikke har vært bra nok fra vår side, sier han.

– Det har vært mye snakk om defensiv organisering?

– Ja. Det har vært veldig mye snakk om det nå. Vi har følt at vi er usikre og utrygge når vi går fremover. Også mot Lillestrøm får de målsjanse på målsjanse hver gang vi mister ballen. Og slik skal det egentlig ikke være. I fotball skjer det feil, og det er naturlig. Men det skal ikke bli farlig hver gang, sier han.

Skadeplaget – igjen

Kapteinen måtte forlate banen med en skade etter en drøy halvtime på Åråsen. Nå er det usikkert hvor lenge han blir ute.

– Det stakk, og det var ingen vits å fortsette. Det er akillesen som er vond. Akkurat nå vet jeg ikke om jeg kommer til å måtte stå over noen kamper, sier 34-åringen til Adresseavisen på spillerhotellet sent fredag kveld.

Ciljan Skjelbred måtte ut med skade etter en drøy halvtime. Det er usikkert hvor lenge han blir ute. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Ciljan har heller ikke imponert så langt denne sesongen, og nikker bekreftende til beskrivelsen av at det ser ut som han sliter med å finne plassen sin på dette RBK-laget.

– Nå har jeg vært maks uheldig siden jeg kom. Jeg kom skadet, og pådro meg nye skader flere ganger etter hverandre. Dette året startet egentlig ganske bra, men så ble jeg satt lenge på sidelinja med kneet. Det har ikke vært optimalt for noen, egentlig. Så ble Markus skadet, og det satte også en stopper for mye i laget. Det flyter ikke for noen av spillerne akkurat nå.

– Hvor mye handler det for deg om at du er satt til en jobb som du tross alt ikke har løst på veldig mange år?

– Så klart, det har vært en omstilling. Jeg prøver å finne tilbake til rollen, ut ifra det jeg kan gjøre i den posisjonen. Og jeg synes kroppen har kjentes lettere, og jeg har tålt det mer og mer med økt spilletid. Men nå har jeg fått tilbake litt slitasjen, og fått meg noen smeller. Da må jeg begynne litt på nytt igjen, sier han.

– Vi er litt i villrede

– Hvor artig er det å være RBK-spiller nå?

– Nei, altså. Artig.. Vi er sykt privilegerte. Det tror jeg alle tenker at vi er. Vi får gjøre det vi synes er artigst i livet. Men vi er litt i villrede akkurat nå. Hele denne uka har vi brukt på å finne tilbake til den defensive tryggheten. Og jeg synes vi vinner mange baller i gunstige situasjoner mot LSK, men så mangler vi den siste selvtilliten til å skape noe ut av de situasjonene. Når vi er i den situasjonen vi er nå, går folk litt inn i seg selv. Og det må vi komme oss utav, sier han – og legger til:

Når du har vært med i dette gamet en stund, vet du at det er bare en vei det kan gå når det har gått til helsike. Og forhåpentlig starter vi på den veien allerede i morgen.

– Går det an å tro på at det kan snu raskt?

– Ja. Det har jeg vært med på flere ganger, og det kan også skje her. Jeg har tro på laget, tro på guttene, og vet hva som bor i dem, sier Per Ciljan Skjelbred.