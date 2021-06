Har blitt bedt om å søke jobben som VM-sjef

Tove Moe Dyrhaug (55) har blitt oppfordret til å søke stillingen som sjef for ski-VM i Trondheim i 2025.

- Det er helt sikkert en spennende og artig stilling. Men jeg har kjent at jeg ikke har lyst, sier Tove Moe Dyrhaug om jobben som VM-sjef. Foto: Camilla Alexandra Lie

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Nå forteller RBK-lederen hvorfor det ikke var aktuelt å søke. Og åpner opp om egen framtid etter 16 år på Lerkendal.

- Det er hyggelig å bli spurt. Men jeg har ikke søkt, bekrefter Moe Dyrhaug overfor Adresseavisen.

RBKs daglige leder ønsker ikke å si hvem som oppfordret henne til å søke sjefsjobben for VM i Trondheim i 2025. Annet enn at «det er flere som har spurt».

Men etter det Adresseavisen forstår kommer oppfordringen blant annet fra godt plassert hold i VM-planleggingen.

Søknadsfristen gikk ut 6. juni.

- Hvorfor søkte du ikke?

- Det er helt sikkert en spennende og artig stilling. Men jeg har kjent at jeg ikke har lyst. Jeg tenkte meg om, og gikk noen runder med Ole (ektemann) og resten av familien, svarer hun - og fortsetter:

- Samtidig har jeg fått positive tilbakemeldinger fra Brakka. At man ønsker meg her. Det er godt å kjenne på det.

Les også Hareide ut mot markeringer i idretten

Snakker med seg selv: Etter hver sesong går Moe Dyrhaug en motivasjonsrunde med seg selv. Foto: Camilla Alexandra Lie

Vært på Lerkendal i 16 år

Moe Dyrhaug har vært på Lerkendal siden 2005. Hun ble hentet som arrangementssjef, men ble konstituert daglig leder i 2011 da hun overtok etter Nils Skutle.

Etter at Hroar Stjernen måtte gå i 2013, har Moe Dyrhaug vært daglig leder permanent.

På direkte spørsmål bekrefter 55-åringen at hun gjennom årenes løp har blitt tilbudt andre stillinger, uten å si hva hun har takket nei til.

Men hovedårsaken er enkel:

– Jeg trives godt på Lerkendal. Her koker det jo alltid, også, så det passer aldri å slutte, smiler Moe Dyrhaug - og legger til:

- Å være daglig leder i RBK er krevende. Det er en livsstil. Hver dag er ulik, og det liker jeg godt. Det svinger, og du må være engasjert. Og signalene jeg har fått om at de ønsker meg her, er veldig trivelige. Jeg har jo vært her lenge, sier hun.

Og fortsetter:

- Om en sammenlikner RBK-jobben med å være sjef for VM på ski, vil nok det være ganske likt. Det vil bety jobb 24 timer i døgnet, syv dager i uka. Og den dagen jeg ikke lenger er i RBK ønsker jeg en mer «normal» jobb. Den behøver heller ikke å ha et så stort mediefokus.

Les også Hareides RBK-fremtid avgjøres straks: Ekspertene er splittet

Tar en prat med seg selv hvert år

Moe Dyrhaug vet imidlertid ikke når den dagen kommer. Dagen, når hun sier at nok er nok på Lerkendal.

Mot slutten av hvert år tar hun nemlig en prat med seg selv, ikke ulikt de mest rutinerte fotballspillerne. Tema: Skal jeg ta én sesong til?

Så langt har alle pratene endt i "ny sesong". Og slik kan det bli i mange år ennå.

For selv om Moe Dyrhaug har vært gjennom mye de siste ti årene, som trenersparkinger, seriegull, rettssak og gruppespill i Europa, har hun fremdeles ting ugjort på Brakka:

- Jeg er drevet av å prøve å bli litt bedre i jobben hver dag. Og jeg er en utålmodig leder. Den dagen jeg ikke er det, kan jeg ikke være i Rosenborg, sier hun.

- Hva jobbes det mest med akkurat nå?

- Det handler mye om å få publikum tilbake på stadion. Vi jobber med å digitalisere klubben ytterligere, og vi må bli bedre sportslig, sier hun - vel vitende om de siste ukers tap.

- Hvor stor er forskjellen på med- og motgang som daglig leder?

- Utad er det enklere når vi vinner. Samtidig blir man revansjesugen i motgang, og jeg er en veldig dårlig taper. Men vi ser jo utvikling i klubben også i perioder hvor vi ikke vinner, svarer hun - og tenker nå aller nærmest på den nye organiseringen av Salmarakademiet, og på prosjektene som starter tvert samfunnet åpner opp igjen.

- Det er så mye vi kan gjøre som samfunnsaktør. Nå er vi veldig opptatt av bredden og barnefotballen, og å få satt i gang tiltak som gir barn fotballglede etter pandemien. Vi vil også få startet et gatelag, sier hun.

- Så står dere også midt i en treneravklaring?

- Det opptar meg, selvsagt. Jeg tror at vi har forholdsvis god kontroll på situasjonen. Så vet man jo aldri, det er en usikker og spesiell bransje dette, svarer hun.

Usikker St.Hansfeiring

Når Adresseavisen setter seg med RBK-lederen, er det noen timer til St.Hansfeiring rundt om i hele landet.

Moe Dyrhaug er invitert bort denne kvelden, men er usikker på om hun rekker det.

- Det er også en del av jobben. At hverdagen blir litt uklar. Alle som kjenner meg vet at det aldri er 100 prosent sikkert om jeg kan dukke opp, sier hun.

Det blir neppe mindre hektisk framover, heller.

Når vi møtes inne på stadion, er det noen dager til Lillestrøm-kampen, og klubben må i øyeblikket passe seg for ikke å bli hektet av i serien. Hareide-avklaringen er ventet snart, og det kommer en Europa-sommer. Dagen etter vi intervjuer Moe Dyrhaug skal også preges av trener Hareide og "pride-uttalelsene."

Men der Moe Dyrhaug de første RBK-årene hadde tenåringsbarn, er alle tre nå blitt voksne. I tillegg jobber ektemannen Ole med å arrangere hesteturer sommerstid, og er mye borte.

Dermed føler ikke Moe Dyrhaug det store behovet for lang sommerferie. Sommerferie hun for øvrig ikke har hatt de ti siste årene uansett:

- Nei, i fellesferien skal jo RBK aller helst spille i Europa. Hvert år, smiler hun.