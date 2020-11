Advokaten raser mot likbilde av Maradona

Bilder av en mann som poserer ved siden av Maradonas lik opprører hans advokat Matias Morla. Den ansvarlige er allerede sparket fra jobben.

To bilder av tre forskjellige personer som står ved siden av en Maradonas åpne kiste og viser «tommelen opp» har sirkulert i sosiale medier i Argentina torsdag.

TV-kanalen Telenoticias omtaler ett av bildene, og skriver at det er en ansatt i begravelsesbyrået som poserer.

Lederen for begravelsesbyrået Pinier sier den ansatte er sparket, og han beklager overfor Maradona-familien.

Maradonas advokat Matias Morla er svært opprørt over det som har skjedd.

På Twitter skriver han at han at han personlig skal finne skurken som tok bildet, og at alle som har vært med på denne feige handlingen skal få betale for det.

BUNNLØS SORG: Maradona-fans trøster hverandre på foran presidentpalasset. Foto: Rodrigo Abd / AP

I en annen twitter-melding skriver han at «for å minnes min venn skal jeg aldri slappe av før den skyldige betaler for slik avvikende oppførsel».

Samme Morla tok også til orde for at Maradonas død må granskes tidligere torsdag. Han mener ambulansen brukte over en halvtime på å komme frem.

Tusenvis av fans har tatt avskjed med fotballguden i Buenos Aires torsdag. Utover ettermiddagen ble det til dels store uroligheter da adgangen til likvaken ble stanset. Politi skjøt med gummikuler, og flere ble ifølge argentinske medier lettere skadet.

Like før klokken 22 norsk tid kjørte kortesjen med Maradonas kiste ut av presidentpalasset, til kirkegården Járdin de Paz, hvor hans foreldre også ligger begravet.

Langs hele veien er det fans som tar avskjed mot sang, applaus og flagg.