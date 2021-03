Start: Storm i vannglass eller kulturproblem?

Hør siste episode av podkasten FVN Fotball.

Sparebanken Sør Arena. Foto: Jim Rune Bjorvand

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Pål W. Jørgensen, Steffen Stenersen og Daniel Aase har besøk av Start-supporter og forfatter Andreas Nielsen. Vi diskuterer den siste tidens hendelser.

Er meldingene fra Start-investorene til Atle Roar Håland et storm i vannglass, eller et tegn på et større problem? Vi diskuterer hvorfor Start virker å vegre seg for å kommunisere utad, hvordan Start bør løse dette og vi ser fram mot det kommende årsmøtet som kan bli viktig.

Så ser vi fram mot internkamp og Daniel kommer med gode ord om spesielt en av prøvespillerne.