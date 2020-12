11 grunner til at Herrem er best i verden

KOLDING: Camilla Herrem har aldri vært bedre. Hittil i håndball-EM har hun scoret 12 mål på 12 skudd. Det er ikke tilfeldig.

Camilla Herrem sikter fortsatt mot stjernene. Hun vil enda høyere opp og fortere frem. Foto: Vidar Ruud/NTB

Mette Bugge journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Kort om saken

Camilla Herrem har 100 prosent uttelling på skuddene sine i EM.

Hun imponerer alle rundt seg, trenere og spillere.

Mandag kl. 20.30 er hun klar mot Romania i en kamp som går på TV3/Viasat.

– Herrem er verdens beste venstrekant. Ingen kvinne har et trickskudd som henne, sier Gunnar Pettersen.

Den mangeårige treneren og ekspertkommentatoren i TV3/Viasat har mer på lager.

– Hun er også verdens beste til å lobbe.

65-åringen sikter til måten en spiller plasserer ballen luftig over en målvakt på. Deretter, som i Herrems tilfelle, pleier ballen å lande inn mellom stengene.

– Hun har et stort register når det gjelder kantskudd. Variasjon er et nøkkelord for en spiller som fortsetter å vokse selv etter mange år i landslaget.

Fakta Camilla Herrem Født: 8. oktober 1986 Bosatt: Sola Sivilstand: Gift, én sønn Klubber: Sola (- 2006), Byåsen (2006-2014), Baia Mare (2014-2015), Team Tvis Holstebro (2015-2016), Vardar (2016-2017), Sola (2017-). Landskamper: 254, 702 mål. 15 U-landskamper. Meritter: OL-gull 2012, VM-gull 2011 og 2015, EM-gull i 2008, 2010, 2014, 2016. OL-bronse 2016, VM-sølv 2017, VM-bronse 2009, EM-sølv i 2012. Kåret til mesterskapets beste venstrekant i VM 2009 og 2019, samt EM 2016. Seier i den europeiske cupvinnercupen i 2016 med Holstebro, NM-gull med Byåsen i 2007. Tapte finalen i den europeiske cupvinnercupen samme år. Les mer

Camilla Herrem er en av stjernene på Norges solide lag. Her med Marit Røsberg Jacobsen (t.v.) og kaptein Stine Bredal Oftedal. Foto: Vidar Ruud/NTB

Litt av en karriere

Herrem har erfaring fra mer enn 14 år for Norge, 254 landskamper og 702 mål. 34-åringen kan skilte med alt av gull i mesterskap, fra EM, VM og OL. Og likevel – svært mange eksperter mener at profilen aldri har vært bedre.

Landslagstrener Thorir Hergeirsson og hennes ektemann og trener Steffen Stegavik i Sola, henter frem 11 grunner til at det er slik:

Hun er så motivert som det er mulig å bli.

Gir alltid alt på treningen.

Har trent med herrelag og skutt på deres målvakter.

Har en «hemmelig» sprinttrener.

Tenker utenfor boksen.

Fordel av å være lett i kroppen, men samtidig sterk.

Kroppen tåler hardkjøret.

Har et klokt håndballhode.

Hun er alltid ærlig og sier hva hun mener.

Øver inn nye teknikker.

Hun er blitt mamma.

Det siste mener Stegavik har hatt innvirkning. Og det er kona enig i:

– Ja, det har noe med hjemmesituasjonen å gjøre. Jeg er veldig godt fornøyd med tilværelsen. Det har så mye å si for meg at jeg trives i hverdagen.

Det gjør at jeg er tryggere i meg selv. Jeg finner ro. Alt stemmer på hjemmefronten og i livet, sier mammaen til Theo.

Steffen Stegavik er trener i Sola, der Camilla Herrem spiller. Og han er hennes ektemann. Foto: Carina Johansen

Fru Perfekt

Norge har spilt to kamper så langt i EM. Herrem har briljert på vingen. Ikke bare løper hun raskere enn alle andre. Veteranen starter riktig og fanger opp de mest usannsynlige baller. Hun forstår hvor de vil komme. Og så setter hun ballene i mål. Alltid.

Herrem forteller selv at hun har hatt stor nytte av spesielt to ting. Det er å trene med herrelag i håndball, fordi hun da må løpe fortere og skyte smartere. Dessuten valgte hun å kontakte en friidrettstrener under koronakrisen, da hallene var stengte. Noe hun ble stresset av. Faren til bestevenninnen Thea «Tassen» Øvregaard, stilte opp.

Les også Sjefen måtte innrømme: – Fikk meg en overraskelse

Victor Øvregaard har betydd mye for en håndballspiller som ble stresset i koronatiden, fordi hun ikke kunne trene som vanlig i hallen. Foto: Privat

Mye å lære av andre

Skjalg-trener Victor Øvregaard har lang erfaring. Han er blant annet trener for Mathias Hove Johansen, som var Norges beste sprinter i fjor.

Herrem ville utfordre seg selv.

– Vi la vekt på maksimal innsats i sprinttreningen og derfor gode pauser mellom hvert løp. Skal man utvikle hurtigheten, bør man løpe minst 95 prosent av maks. Jeg tror mange lagidretter har mye å hente der, sier 66-åringen.

Målet for disse treningene var flere:

– Vi trente spesifikt på å starte tidlig. Reaksjon og akselerasjon er viktig, sier Øvregaard.

Treneren lot henne reagere på lyd. Han slapp ballen i bakken eller klappet med hendene. Da fikk Herrem fart på seg.

– Rent teknisk jobbet vi med å få frem knærne i starten og ligge godt frempå. Vi jobbet slik vi gjør med sprintere, som å sette trøkk mot bakken.

Noe Øvregaard presiserer som særdeles viktig, er å være klar i hodet når starten går. Da gjelder det å være påskrudd.

– Victor har hjulpet meg ganske mye med de tingene. Han kastet opp en håndball og akkurat da begynte jeg å springe. Vi snakket om å få mye ut av de første trinnene.

Ingen tvil. Camilla Herrem har suksess om dagen. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Nå er hun på høyden

Herrem var på All star-laget så sent som under VM i Japan i fjor, da Norge ikke tok medalje. Selv tenker hun på VM i 2015 som et høydepunkt, da Norge hentet hjem tittelen i Danmark. Hurtigtoget innrømmer at hun så absolutt er på høyden nå og vel så det. Og da tenker hun ikke minst på farten og teknikken.

– Jeg er avhengig av at jeg har den farten. Jeg skal være først fremme og raskt tilbake. Og det er ikke gitt at det blir bedre jo eldre jeg blir.

Lynvingen tok også et grep når det gjelder skuddene. Hun har sett mye på video, for å lære seg hva målvaktene som oftest gjør. Der hun på kontringer gjerne skjøt opp, viser hun nå frem en mye større variasjon. Herrem er blitt uberegnelig for målvaktene.

Slik er vi vant til å se Camilla Herrem. Hun viser følelser på banen. Foto: Bo Amstrup/NTB

Treffer nesten på alt

Hennes trener og ektemann Steffen Stegavik er enig i at hun har vært usedvanlig god på landslaget, men også i Sola denne sesongen. Han forteller om en skytter som sjelden bommer på et skudd. I eliteserieklubben har hun levert til de grader, og bidratt sterkt til at laget, som holdt på å rykke ned i fjor, ligger på 3. plass på tabellen i eliteserien. Sola er dessuten klar for NM-finalen mot Vipers.

– Statistikken min viser at hun har en treffprosent på opp mot 90, sier han.

Steffen Stegavik har ofte vært på plass når kona Camilla Herrem har spilt, som her i Tyskland under VM i 2017. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Mannen din sier at du er aller best når du får være på banen i 2 x 30 minutter, slik du gjør i Sola. Stemmer det?

– Ja, jeg elsker å spille og det er uansett mot hvem. Jeg er sånn laget at jeg helst vil være på banen hele tiden.

Mandag er det igjen Formel 1-fart mot Romania. Herrem spilte i rumenske Baia Mare i sin tid.

– Vi vet godt hva de står for, sier hun.