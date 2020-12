Håndball-EM: Forbudt å reise seg på nasjonalsangen

KOLDING: Koronaen legger en demper på EM- arrangementet, men det er fortsatt lov til tull og tøys.

Spillere og dommere får stå. De få tilskuerne, presse, frivillige og sekretariat, kanskje 150 tilsammen, må sitte. Foto: Vidar Ruud

Mette Bugge journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Bli med inn i EM, for å se hva som egentlig skjer under overflaten. Mye er forbudt, og noe er lov. Som når Nora Mørk tar en spansk en.

Men først inn i hallen, der det før kamp kommer en melding over høyttalerne: Bli sittende når nasjonalsangen kommer.

– Det spørs om hva som er farligst. Å reise seg eller synge, kommenterer Norges pressesjef Halvor Lea.

I likhet med spillere, trenere og alle andre rundt laget, har han fått en ny hverdag i dette mesterskapet.

Alt må desinfiseres mellom kampene. Foto: Vidar Ruud/NTB

Lea, som jobber i Olympiatoppen, fleiper til landslagstrener Thorir Hergeirsson, som har hatt nok et digital møte med pressen.

– Det du trenger nå er ikke en medierådgiver, men en ingeniør.

Både Hergeirsson og spillerne er blitt vant til å håndtere teknisk utstyr. Før måtte de håndtere mennesker.

Når spillerne etter kampen kommer til det som heter mixed-sonen, der pressefolkene vanligvis står i kø for å huke sine, er det nå kun oppstilt PC-er og kameraer. Spørsmålene stilles fra der journalistene sitter i hallen, eller hjemmefra. Det samme skjer når det er teamsmøter med trenere og et par utøvere dagen før kamp.

I tillegg kan en journalist ønske å bli oppringt av én spiller, kanskje to, etterpå.

I samlet flokk til og fra bussen. Og alltid med munnbind. Foto: Vidar Ruud

Hotell i ødeland

Håndballjentene lever isolert på 19. døgnet. Hvis de kommer til finalen, blir det 29 døgn på denne måten.

Det ser ut som om hotellet der spillerne bor ligger øde, og på mange måter er det riktig. Men det ligger ved en motorvei med en næringspark litt unna, seks kilometer fra Kolding sentrum.

Det er der spillerne oppholder seg hele tiden, bortsett fra når de skal trene eller spille kamp.

Veronica Kristiansen forteller at de må ta på plasthansker når de skal forsyne seg av maten.

– Dessuten sitter vi med skillevegg til andre lag. Og vi har vår helt egen etasje, forklarer hun.

Livet ligner likevel på det denne gjengen er vant til, en rytme med møter, spising, hvile, trening og massasje. Eller medisinsk behandling.

For trenerteamet blir det alltid veldig sene kvelder på grunn av analyse- og taktikkarbeid. Langt over midnatt, kanskje til både ett og to, er ikke uvanlig.

Ikke akkurat verdens navle. Dette er hotellet der Norge har sin egen etasje. Foto: Vidar Ruud

Få luftige øyeblikk

I alle andre mesterskap pleier spillerne å unne seg et lite kafébesøk. Det går ikke nå. De kan ikke være utenfor den såkalte boblen.

Det betyr at det er lite frisk luft å få.

– Derfor går vi i museskritt til bussen, sier Nora Mørk.

Én times lufting er det eneste troppen har fått.

– Det var da vi ble busset litt unna, slik at vi kunne gå en tur for oss selv i samlet flokk. Det var et fint avbrekk, mener Løke.

Hun legger til at alle må gå i samlet tropp til og fra bussen.

– Det er ikke lov til å gå alene, sier strekspilleren.

Men litt tull og tøys er det lov til. Som da Nora Mørk lot som om hun var skadet og hinket på krykker med Norges lege Nils Leraand ved sin side. En medhjelper prøvde å skjule det som skjedde.

Da fotograf Vidar Ruud i NTB tok bildene, ble pressetalsmann Lea redd.

– Han ble usikker på hva vi skulle bruke det til og skrev: Dette er fake news, sier Ruud.

Men fotografen, som var den eneste der, lo bare av hele hendelsen. Han er erfaren i dette gamet og skjønte med en gang at dette ikke kunne stemme.

– Jeg vet at legen er en luring, sier Ruud.

I det siste mesterskapet i karrieren for fotografens del, gikk han ikke på limpinnen.

– Det at spillerne gjør noe sånn, viser bare hvor trygge de er, sier han.

Tull og tøys. Nora Mørk kommer hinkende på krykker med en alvorlig lege Nils Leraand ved sin side. Og en medhjelper som skulle skjule hendelsen. Men fotografen lot seg ikke lure. Foto: Vidar Ruud

Klar til ny dyst

Motstander Kroatia venter i hallen i kveld. Når spillerne ankommer, er det sperrebånd over alt. Etter hver kamp er det mye spriting. Ikke minst der hvor spillerne og trenerne fra andre nasjoner har sittet på laglederbenken.’

Og én ting står i alle fall fast. Hyggestunden på slutten av dagen lever.

For det er fortsatt slik at alle i troppen har med gaver til julekalender. Den tradisjonen holder de på.

Ingen tvil om at håndballen er i covid-land. Foto: Vidar Ruud

Hold dere i ro

Mediene er de siste dager nesten blitt oppfordret til å holde seg unna, hvis de ikke må. Koronasituasjonen i landet er skjerpet.

Hele tiden har journalister og fotografer tatt koronatest hver femte dag, spillerne hver tredje.

Journalistene må sitte på plassene sine hele tiden. Det er ikke noe pressesenter, og maten må spises «på pulten». Munnbind er obligatorisk.

Pappfigurer er det nok av på tribunen. Foto: Vidar Ruud/NTB

Det nærmeste mediene kommer spillerne er en pressekonferanse, med god avstand mellom stolene, og ikke minst frem til podiet.

Landslagstrenere Thorir Hergeirsson og to utvalgte spillere kommer dit etter kamp. Da kan i prinsippet journalister fra hele verden stille spørsmål via en skjerm. Som oftest er det nordiske medier, for ikke å si de norske, som er interessert.

Begrensningene har ført til at det i utgangspunktet kun var ti norske mediefolk i Danmark. Etter hvert har fler reist hjem, for å slippe å sitte i karantene jul- og nyttår.

Det må spillerne.